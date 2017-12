El Consell aceptará una propuesta comercial propia de Alicante siempre que no cuente con votos en contra del sector

El director general de Comercio, Natxo Costa (Compromís), ha asegurado hoy en el Consejo Local de Comercio que aceptará un futuro acuerdo local en Alicante sobre la libertad comercial siempre que no cuente con ningún voto en contra del sector. Por su parte, el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha reclamado la "soberanía" del Ayuntamiento y ha solicitado que ese posible pacto a nivel local pueda tenerse en cuenta siempre que obtenga mayoría, aunque cuente con el rechazo de algún componente del sector comercial.

Mientras se negocia un posible acuerdo en Alicante, la Conselleria de Comercio ve "inminente" la adhesión de las entidades al acuerdo alcanzado recientemente en el Observatorio autonómico de Comercio, que decidió que el gran comercio de Alicante y Valencia abra entre el 15 de junio y el primer domingo de Rebajas de enero. En Alicante, al no abrir el lunes de Pascua ni el 24 de junio (San Juan), se permitiría la apertura total del comercio un total de 39 domingos y festivos. El próximo paso que prevé la Conselleria que dirige Rafael Climent es la adhesión de las entidades, donde parece que no estarán los sindicatos mayoritarios (UGT y CC OO), que se descolgaron del acuerdo tras la reunión del observatorio de principio de este mes.

"Hemos intentado incluir en ese acuerdo autonómico la peculiaridad de un pacto para Alicante, pero no ha sido posible", ha asegurado Costa al término de la reunión, ante una propuesta de última hora de excluir de la propuesta el periodo entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre. "Hemos negociado pasar de 39 aperturas en Alicante a 30, pero Anged (Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución) no ha cogido el guante", ha proseguido el director general de Comercio, quien sostiene que un posible acuerdo local en Alicante no podría tener ningún voto en contra del sector por exigencia de Anged y del resto de operadores comerciales. Fuentes de El Corte Inglés de Alicante aseguran que "respetan el acuerdo alcanzando en el Observatorio de Comercio", dejando a un lado alternativas locales que se han negociado en las últimas horas sin éxito, tal y como ha reconocido el director general de Comercio.

Por otro lado, Costa ha asegurado que las discrepancias surgidas en el pequeño comercio de Alicante sobre el acuerdo autonómico deben resolverse a nivel interno, ya que la organización autonómica del comercio tradicional sí avala el pacto a nivel de la Comunidad Valenciana.

Una vez se firme el acuerdo autonómico, la Conselleria tiene que darle forma legal (decreto o decreto ley) y luego someterlo a votación de las Cortes Valencianas.

Por su parte, el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha vuelto a insistir en la "soberanía" del Ayuntamiento de Alicante a la hora de elegir su modelo comercial. Por ello, ha reclamado que la Conselleria de Comercio acepte un futuro acuerdo local aunque cuente con algún voto en contra. "No estamos de acuerdo con ese sistema de votación. Le hemos pedido que recapacite", ha dicho al final de la reunión la concejala de Comercio, Gloria Vara, quien asegura que si no se respeta la autonomía de la ciudad de Alicante se recurrirá el acuerdo que se promueva desde la Generalitat Valenciana. "Recurriremos siempre que no se acepte un acuerdo surgido desde el Consejo Local de Comercio", ha insistido Vara.

Durante la reunión de hoy del Consejo Local de Comercio, Echávarri ha dado a conocer la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) que ha revocado la inclusión de tres centros comerciales de Alicante (Plaza Mar, Gran Vía y Puerta de Alicante) en una Zona de Gran Afluencia Turística que no está en vigor desde que la Dirección General de Comercio impuso el modelo que está en marcha en la actualidad, que permite la apertura del gran comercio solo entre el 15 de junio al 15 de septiembre.

Por su parte, el portavoz de Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, ha señalado al término del Consejo Local de Comercio que los sindicatos "para nada apoyan la propuesta impulsada por la Generalitat Valenciana de apertura en 39 festivos", por lo que a juicio de Pavón "esa propuesta debería recortarse para que el periodo quedase restringido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre". El director general de Comercio, por su parte, ha asegurado que la adhesión de las entidades al acuerdo autonómico, que permitiría la apertura total del comercio en Alicante y Valencia durante aproximadamente medio año" es "inminente".

Desde Compromís en Alacant, su portavoz municipal, Natxo Bellido, ha asegurado que los esfuerzos se deben centrar ahora en concretar el acuerdo a nivel autonómico. Con todo, ha subrayado que su formación se encontraría "más a gusto" con un pacto para Alicante "más restrictivo".