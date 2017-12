Ciudadanos se opondrá a los presupuestos de 2018 mientras Echávarri sea alcalde

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Alicante ha anunciado hoy que vincula "cualquier tipo de negociación de los presupuestos municipales a la dimisión del alcalde, Gabriel Echávarri". Así lo ha expresado la portavoz municipal de Cs, Yaneth Giraldo, a la vez que ha subrayado que "Ciudadanos no puede ser cómplice de unas cuentas que van a estar gestionadas por una persona que está procesada judicialmente por el descontrol que se produjo cuando era concejal de Comercio, y que tiene otra causa pendiente por un despido presuntamente arbitrario". Según Giraldo, si Ciudadanos "obvia esta línea roja", caerían "en una grave incongruencia con el propio discurso de Cs" en la "apuesta firme por la regeneración democrática y por la transparencia". Para Ciudadanos, "se trata de una cuestión de coherencia política y de responsabilidad".

De esta forma, Ciudadanos cambia el discurso público realizado hace apenas una semana, tras la entonces última reunión con el gobierno municipal, cuando señalaron que pondrían sobre la mesa sus aportaciones al presupuesto del próximo año cuando el PSOE "aclarase" su negociación con sus exsocios de gobierno, es decir, cuando incluyera o descartada las propuestas que le llegasen de Guanyar y Compromís. Una semana más tarde, la formación que lidera Giraldo se ha descolgado anunciando que vinculan cualquier negociación a la dimisión de Echávarri por estar encausado en un doble procedimiento judicial por presunta prevaricación. Con todo, Ciudadanos, tras descartar el voto a favor a las cuentas, se ha negado a aclarar expresamente si cabría la abstención a los presupuestos del próximo año cuando se sometan al pleno municipal. Horas después, la portavoz ha concretado que a día de hoy, mientras Echávarri no dimita, el voto será contrario a los presupuestos.

En la reunión celebrada esta mañana, Ciudadanos ha presentado una batería de propuestas "con cambios y mejoras que alcanzan los cuatro millones de euros por si el equipo de gobierno las quiere tener en consideración o por si se diera el caso de la dimisión de Echávarri". Entre las iniciativas se plantea una partida específica de 500.000 euros para poner en marcha el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un millón de euros para un plan municipal de choque para mejoras en la Zona Norte y otro millón para la creación de una escuela infantil. Cs plantea también una auditoría externa para el contrato de la limpieza bajo el control de la Intervención Municipal y la readscripción de Memoria Histórica a la Concejalía de Cultura, entre otras propuestas para un presupuesto que ya ha anunciado que no apoyarán.

La concejala de Hacienda, Sofía Morales, se ha reunido esta mañana con los cuatro grupos de la oposición, además de con los dos concejales tránsfugas (Nerea Belmonte y Fernando Sepulcre) para seguir negociando unos presupuestos de los que dependen subvenciones europeas, como las vinculadas a la rehabilitación del entorno de los castillos (la Edusi de Las Cigarreras). "Nos hemos reunido con todos los grupos y los no adscritos para seguir avanzando en la negociación del presupuesto. En algunas cuestiones hemos aproximado posturas y en otras, no. Vamos a hacer una nueva composicion y la volveremos a presentar a los grupos para que vean cómo quedaría la propuesta del gobierno", ha señalado Morales.

Tras el encuentro con la edil de Hacienda, Compromís ha vuelto a confirmar su voto a favor de las cuentas. Las propuestas que la formación de Natxo Bellido había puesto sobre la mesa no se incluirán en los presupuestos, sino que se gestionarán a través de préstamos o modificaciones de crédito, en alusión al proyecto para emprendedores en el antiguo Matadero, el centro de interpretación de la Memoria Histórica o la apuesta por la Británica. También prevé votar a favor el tránsfuga Sepulcre (ex de Cs y socio necesario del PP en la Diputación), ya que algunas de sus propuestas se incluirán en el presupuesto (la mayoría vinculadas a mejoras en el Casco Antiguo), mientras que otras se prevén acometer con futuros cambios en las cuentas.

En el aire, por su parte, sigue el voto de Guanyar Alacant, que no descarta convocar a su asamblea para decidir el signo del voto. "Nos han preguntado y hemos dicho que no sabemos qué haremos. El presupuesto se nutre de aportaciones que hemos hecho desde Guanyar, pero que luego no se han respetado. Cuanto más se parezca, más fácil será que no votemos en contra", ha señalado el portavoz de la formación, Miguel Ángel Pavón, quien ha destacado que el gobierno se abre a llevar el presupuesto, antes de que se apruebe inicialmente en la Junta de Gobierno, a una asamblea con las juntas de distrito y al Consejo Social de la ciudad.

Pavón ha destacado que el ejecutivo de Echávarri ha aceptado aumentar en 500.000 euros una partida destinada a ayudas sociales. La edil de Hacienda, según Pavón, ha aceptado incluir otras iniciativas en futuras modificaciones del presupuesto o financiarlas con un préstamo, como las referidas a la compra de vivienda para población vulnerable, incrementos en las partidas de Participación y ayudas a las fiestas de los barrios, la obra en la plaza de Lo Xeperut (que finalmente no se podrán realizar este año) o un centro de interpretación de las Torres de la Huerta, entre otros proyectos sobre los que existe el compromiso de Hacienda de dotar de presupuesto durante el próximo año si finalmente se aprueban los presupuestos para 2018.

El PP, por su parte, ya anunció que realizaría una enmienda a la totalidad de las cuentas propuestas por el gobierno municipal, ahora integrado en solitario por el PSOE tras la ruptura del tripartito hace menos de dos meses. Por último, la tránsfuga Nerea Belmonte ya anunció tras los cambios en la composición del ejecutivo municipal que votaría en contra de cualquier propuesta presentada por el gobierno mientras Echávarri siga al frente de Alcaldía. Con todo, la ex de Guanyar prevé aportar propuestas de cambio a los presupuestos y, en el caso de que se tengan en cuenta, asegura que se replantearía su inicial voto en contra. "El presupuesto es para todo el año, y puede que Echávarri dimita en los primeros meses del año. No puedo estar al margen de la negociación de los presupuestos del próximo año", ha señalado Belmonte.