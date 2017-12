La explicación de por qué el corazón está a la izquierda

? Uno de los últimos hallazgos del grupo de Ángela Nieto ha sido desentrañar por qué el corazón se halla en el lado izquierdo. Según este trabajo, en el embrión, el corazón aparece en un primer momento en la línea media, en el centro. Durante el desarrollo cardiaco dos grupos de células se incorporan desde la derecha y la izquierda. Las de la derecha son mucho más numerosas, por lo que empujan al corazón y acaban desplazándolo a la izquierda. El cuerpo humano es, supuestamente, simétrico, pero solo lo es externamente. Se habla de lado derecho e izquierdo, con dos manos, dos piernas, dos ojos etc. Pero esa simetría es únicamente externa. En el interior, el organismo no se parece tanto. El hombre tiene dos riñones, pero solo un corazón, un hígado o un páncreas y su posición, además, no es aleatoria. «Hasta ahora se pensaba que, para que se crease la asimetría en el embrión, había señales en el lado izquierdo que se reprimían en el derecho. Nosotros hemos descubierto que además, hay genes que se expresan más en el lado derecho, y estos genes son los que provocan los movimientos celulares, más prominentes de derecha a izquierda», detalla Nieto. «Hemos comprobado que al anular la función de dos genes que provocan el movimiento, el corazón no se desplaza y permanece en el centro del cuerpo».