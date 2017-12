Gabriel Echávarri (PSOE)

Yo soy de Reyes Magos, pero aún así reconozco que hay que ser muy borde para, tras tres semanas de vacaciones, dejarte un regalo el día antes de volver al cole.



En mi casa, de niño, la tradición era pierna de cordero; ahora simplemente ceno lo que prepara mi suegro cada año, que aprovecha ese día para innovar y utilizarnos como conejillos de indias.



Llevo ya varios años, bastantes, celebrándola en casa.



Soy de poco comer, no como más por ser Navidad.



No os lo digo porque lo publicáis y no me lo traen.