En casa y con los más allegados

Dicen que la Navidad es una época para estar con los seres queridos, y los líderes políticos de la ciudad de Alicante no son menos. Tanto el alcalde como los portavoces de los distintos grupos aprovechan las fiestas para disfrutar de la compañía de sus allegados. La mayoría prefieren los Reyes Magos a Papá Noel y la carne predomina sobre el pescado en las cenas de Nochebuena, pero sin que el menú sea fijo y dejando margen para que San Nicolás traiga regalos. Todos coinciden en preferir las celebraciones en casa, y también en haber aceptado con muy buen humor la petición de responder a esta singular encuesta.



Gabriel Echávarri (PSOE)

1. ¿Es usted más de Papá Noel o de los Reyes Magos?

Yo soy de Reyes Magos, pero aún así reconozco que hay que ser muy borde para, tras tres semanas de vacaciones, dejarte un regalo el día antes de volver al cole.

2. ¿Qué suele cenar en Nochebuena, carne o pescado?

En mi casa, de niño, la tradición era pierna de cordero; ahora simplemente ceno lo que prepara mi suegro cada año, que aprovecha ese día para innovar y utilizarnos como conejillos de indias.

3. En Nochevieja, ¿prefiere salir o celebrarla en casa?

Llevo ya varios años, bastantes, celebrándola en casa.

4. ¿Se pasa comiendo durante estas fiestas o se controla?

Soy de poco comer, no como más por ser Navidad.

5. Pídale un deseo a Papá Noel o a los Reyes Magos...

No os lo digo porque lo publicáis y no me lo traen.



Luis Barcala (PP)

1. De los Reyes Magos, pero también recurro a Papá Noel.

2. Carne.

3. En casa. Estás con quien quieres estar.

4. Me paso, soy débil con el turrón.

5. ¿Sólo uno? Serenidad, sensatez y generosidad para tomar en cada momento la decisión más acertada.



Miguel Ángel Pavón (Guanyar Alacant)



1. Pasamos unas Navidades muy laicas; ni nacimiento ni árbol. Cuando mi hijo era más pequeño sí celebrábamos los Reyes Magos por los regalos para él.

2. Siempre vamos a cenar con la familia, bien con mis padres o bien con mi suegra. El menú ya depende de quien cocine.

3. Nos solemos quedar en casa. A veces nos vamos fuera de Alicante, pero tampoco salimos allí, somos muy tranquilitos. Además, el 25 de diciembre y el 1 de enero nos gusta ir a la montaña si podemos.

4. Siempre hay una sobreoferta de comida en la mesa en estas fechas, pero procuro comer igual. No me suelo atiborrar.

5. Para mí en concreto no; en todo caso, deseos genéricos de que las cosas vayan mejor a las personas vulnerables. Creo que ése es el mejor deseo que se puede



Yaneth Giraldo (Cs)



1. De Papá Noel, aunque nunca pierdo la esperanza de recibir regalos en los Reyes Magos.

2. Carne, aunque de aperitivo siempre hay algo de marisco.

3. Recibir el Año Nuevo en familia es una tradición, es nuestra mejor forma de empezar el año, brindando y riendo con los tuyos.

4. Siempre me paso, y más cuando estamos en familia.

5. Me encantan las sorpresas, pero conmigo se acierta siempre con libros o joyas.



Natxo Bellido (Compromís)



1. Soy más de Reyes Magos; además, tengo uno preferido, Melchor. No obstante, también tengo mucho cariño a Papá Noel por la tradición que dice que San Nicolás llevaba juguetes a los Países Bajos desde Alicante.

2. Normalmente de carne, muchas veces cordero, aunque con algo de marisco.

3. Antes era más de salir, pero ahora ya no, sino de montar más la celebración en casa.

4. El problema es que siempre pillas la primera cena con mucha fuerza; yo como más de lo que debería, y llega un momento en el que el cuerpo dice «basta».

5. Deseo algo nada original, que todos los niños y niñas tengan un regalo porque es una fecha muy especial. Lo sientes cuando eres niño y también, desde otro punto de vista, cuando eres padre.