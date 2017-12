Casi 300 solicitantes de asilo esperan el estatus de refugiado en la provincia

La provincia tiene entre sus municipios, en este momento, a más de 280 personas que solicitan asilo. Son 40 personas más que en 2016 las que solicitan protección internacional para conseguir el estatus de refugiado en tierras alicantinas. Son gente que llega de Colombia, Camerún, Siria o Irak, que ha salido de sus países por motivos forzados y por situaciones en las que sus vidas estaban en peligro, y que ahora esperan a que el Ministerio del Interior resuelva su caso y determine si se les entrega el estatus de refugiado, o no. En la provincia aguardan de media tres años para conocer si recibirán este amparo. En el caso de que no los califiquen pueden ser devueltos a sus respectivos países de origen.

María Esperanza Ramírez es una mujer campesina, líder comunitaria, defensora de los derechos humanos y dirigente de la Asociación de Desplazados para la Convivencia Pacífica (Adescop) de Colombia. Está amenazada de muerte en su país de origen y llegó a España, en principio, acogida por Amnistía Internacional. Durante el periodo de acogida, junto a su hijo, que era menor de edad cuando llegó a España junto a ella, iniciaron los trámites de solicitud de asilo para quedarse en España, concretamente en Elche, donde ya habían enraizado. Volver a Colombia no es una opción posible dadas las amenazas que aún seguía recibiendo por parte de grupos paramilitares que le señalaban a ella y a su familia.

Los términos «solicitante de asilo» y «refugiado» a menudo son confundidos: La persona solicitante de asilo es aquella que solicita el reconocimiento de la condición de refugiado y cuya solicitud todavía no ha sido evaluada en forma definitiva. Según la Agencia de la Onu para los Refugiados (Acnur), los sistemas nacionales de asilo existen para determinar si las personas que solicitan asilo merecen protección internacional. A través de procedimientos apropiados, se determina si los solicitantes de asilo califican para el estatuto de refugiado o alguna otra forma de protección internacional.

Ramírez ya tiene reconocido el estatus de refugiada. En 2015 inició los trámites para ello a través de la sede de la Comisión de Ayuda al Refugiado (Cear) en Valencia, no sin trabas. Gracias a la ayuda de una abogada en este centro, que le aconsejó y le acompañó en el proceso que desarrollar pudo conseguir la tarjeta roja que le identifica como solicitante de asilo, el paso previo al reconocimiento de estatus de refugiada. Tuvo que recopilar toda la información para hacer una memoria de su caso y presentar pruebas de las amenazas, denuncias, y otros documentos que acreditaran que su vida está en peligro en su país de origen. En el caso de Ramírez, su caso no tardó mucho en llegar a los cauces para ser resuelto porque, afortunadamente, y gracias a su formación como abogada autodidacta, recopiló muchas pruebas, pero, en otros casos, según afirman desde el Cear, «las solicitudes de asilo pueden no resolverse en varios años». Dependiendo de la urgencia de cada caso se asigna una prioridad a la resolución de las solicitudes. En este momento, debido a la crisis en Oriente Medio, las que llegan de personas que provienen de Siria o Irak tiene prioridad máxima y se ponen por delante a otras solicitudes, que pueden acabar ralentizándose.

Los Cear ofrecen alojamiento, atención psicológica y jurídica a las personas refugiadas y les apoyan en su proceso de integración social y laboral. Ahora mismo están saturados por la gran cantidad de trabajo que tienen encima. Según esta entidad, ante el incremento de la llegada a España de personas necesitadas de protección internacional, el Ejecutivo central aumentó de manera notoria los presupuestos públicos destinados a los programas dirigidos a estas personas, pero asignó el mayor esfuerzo de la acogida a las organizaciones no gubernamentales. Asimismo, tampoco asumió la tarea de coordinar e incentivar la voluntad solidaria expresada por diferentes comunidades y los municipios que han formado la red de ciudades refugio.