PSOE y Compromís aprueban la factura 26 de Comercio del caso fraccionamiento de contratos

La oposición acusa al alcalde de ocultar el contrato número 26 del caso de fraccionamiento de contratos de Comercio por el que están procesados judicialmente el alcalde, Gabriel Echávarri; el jefe de Alcaldía, Lalo Díez; y el exasesor de Comercio, hoy asesor en la Alcaldía, Pedro de Gea.

Los grupos de la oposición, salvo Compromís que votó a favor, se abstuvieron para permitir que el pago se pudiera realizar al proveedor a través de la factura que el equipo de gobierno del PSOE ha incluido en un expediente de gastos extraordinarios junto a otras facturas a pagar por servicios prestados al Ayuntamiento.

Los socialistas no han dado explicación alguna sobre el hecho de que la factura entrara en el Ayuntamiento en marzo y pese a estar realizando una anulación de 25 facturas por incumplir la ley en su tramitación, ésta en concreto no se incluyó en el paquete que se encuentra en el juzgado. Tampoco se explicó, pese a que la oposición lo exigió, el por qué aparece en la factura la firma del jefe de Alcaldía para validar la factura, pese a que en el auto de procesamiento de este cargo de confianza del alcalde la juez dejó claro que no podía firmar contratos puesto que no es funcionario y le acusa de usurpación de funciones.

"Es muy grave que el señor Díez haya usurpado competencias.Nos escama que esta factura aparezca ahora y no antes", afirma el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, quien añade que "el contrato no tiene validez con su firma. Es muy grave que llegue ahora esta factura porque es evidente que se ha intentado retener".

El portavoz del PP, Luis Barcala, invitó al resto de grupos de la oposición a sumarse a los populares y personarse en la causa judicial contra el alcalde por fraccionamiento de contratos. "Está factura se ha retenido en los cajones y han esperado a ver cómo evolucionaba la causa y no les ha quedado más remedio que sacarla".

"Es extraño. Deberían haber advertido que no eran 25 sino 26. Habría generado menos sospechas", dijo el portavoz de Compromís, Natxo Bellido.

El concejal de Cs Antonio Manresa resumió la situación con "un corcho por mucho que lo hundan no tarda en salir a flote" y preguntó sobre una factura de 72,29 euros de un menú para dos personas que se pidió a un restaurante que lo apuntara a la cuenta del Ayuntamiento, pero no desveló quién hizo semejante petición. Pavón también pidió explicaciones, pero el equipo de gobierno socialista optó de nuevo por el silencio y no dar explicaciones.