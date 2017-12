Pavón no brinda con Echávarri

Sin Miguel Ángel Pavón ni el resto de concejales de Guanyar Alacant. Así se ha celebrado este mediodía el tradicional brindis navideño de la corporación municipal en el Salón Azul, un acto al que también han acudido trabajadores municipales y representantes de los sindicatos del Ayuntamiento de Alicante.

En un comunicado, Guanyar ha justificado su ausencia del brindis navideño al considerar "indigno" que la ciudad de Alicante tenga un alcalde investigado y procesado por presunta prevaricación, en alusión a los dos procesos judiciales abiertos contra el alcalde por el supuesto fraccionamiento de contratos en Comercio y el despido de una trabajadora municipal, que a su vez es cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala.

El portavoz de Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, ha vuelto a criticar al alcalde por no dimitir: "No vamos a brindar con un alcalde que está a dos pasos del banquillo, es una vergüenza que debería evitarse a la ciudad con su dimisión inmediata. El brindis navideño entre todos los grupos políticos suele celebrar la normalidad democrática de un Ayuntamiento, pero en Alicante hay en la actualidad una anomalía democrática evidente y una situación que nos retrotrae a momentos oscuros vividos en el mandato de Sonia Castedo". Pavón ha pedido al PSOE que tome cartas en el asunto para forzar la renuncia del alcalde: "No sabemos a qué espera el PSPV para liberar a la ciudad de un minigobierno inoperativo que tiene paralizada la ciudad. Echávarri y su minigobierno están malgobernando la ciudad y son ellos los que tendrán que dar cuenta a la ciudadanía de su lamentable gestión".

Al acto celebrado en el Salón Azul sí ha asistido el otro exsocio del tripartito. Eso sí, Natxo Bellido no ha participado en el brindis inicial al llegar tarde a una cita prevista para las 12 de la mañana. Posteriormente, y a petición de los medios de comunicación, ha brindado con el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, y los portavoces de PP y Ciudadanos, Luis Barcala y Yaneth Giraldo, respectivamente.

Al margen de la ausencia de Guanyar, pocos concejales se han perdido el tradicional brindis navideño del Ayuntamiento. Por parte del PSOE, sólo ha faltado Carlos Giménez, que al igual que el popular Carlos Castillo estaba en el pleno de presupuestos de la Diputación de Alicante. Del PP tampoco ha ido Mari Ángeles Goitia, mientras que de Cs sólo se ha registrado la baja de Antonio Manresa y Vicente Buades, que está en Cataluña participando en las elecciones autonómicas en calidad de apoderado de la formación naranja en el municipio tarraconense de Amposta.

Tras el brindis, el alcalde, Gabriel Echávarri, ha puesto en valor el acto, pese a la ausencia de su exsocio de gobierno: "Es un brindis, en el que la corporación del Ayuntamiento de Alicante se junta para desear lo mejor a todo el mundo, al margen de colores ni tendencias políticas. Aquí también están los trabajadores y representantes sindicales". Preguntado por la decisión del grupo liderado por Pavón, Echávarri ha preferido no entrar en valoraciones: "No hablo en boca de Guanyar. Estaban invitados".