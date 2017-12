Compromís recula en su ofensiva para dejar sin sueldo a Echávarri por su «procesamiento judicial»

Dos días después de anunciar una moción para el pleno del próximo jueves para dejar sin sueldo al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, Compromís anunció ayer que «moderará» una propuesta que iba más allá de la puesta sobre la mesa por Guanyar, que se limitaba a recoger lo firmado por los exsocios de gobierno en el acuerdo del tripartito.

En la moción inicial, la formación que lidera Natxo Bellido proponía revisar el Reglamento Orgánico de Pleno (ROP) para incluir «la retirada de las competencias que ostenten y sueldo a los concejales imputados o investigados por causas de corrupción, o en situación de procesamiento judicial por cuestiones referentes al ejercicio de sus funciones públicas y hasta la resolución de su causa, en el marco de la legalidad vigente». Sin embargo, la moción llegará al pleno con una sustancial modificación. «No queremos desviar la atención sobre el alcalde, buscamos cumplir un compromiso político. Hemos decidido quitar la frase que hablaba del procesamiento para que se pueda aprobar la creación de la comisión para revisar el ROP», explicó Bellido, quien admitió que la propuesta que defenderá ante el pleno es «interpretable» respecto a la situación judicial de Echávarri. El portavoz de Compromís reconoció, aunque con una puntualización, la postura que ha defendido desde que estalló la investigación sobre el presunto fraccionamiento de contratos en Comercio, en la que Echávarri está procesado: «Siempre hemos dicho que es una cuestión administrativa, aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dice que la prevaricación es corrupción».

Bellido, tras anunciar la modificación de la moción sobre el cambio en el ROP, añadió que la prioridad de su formación es «que el alcalde vuelva al despacho de abogados pero tras dimitir, no para compaginar la Alcaldía con su profesión». Para el exportavoz del tripartito, el PSOE debería apoyarla la nueva redacción de la propuesta ya que se limita a lo recogido en el pacto de gobierno suscrito a mediados de 2015 por PSOE, Guanyar y Compromís.

Tras conocerse la propuesta inicial que Compromís iba a elevar al pleno municipal del próximo jueves, Echávarri descartó dimitir aunque la oposición lograse dejarle sin sueldo tras reformar el Reglamento Orgánico de Pleno (ROP). «Está en su mano en hacer todo lo posible para que me vaya, pero no contemplo la dimisión. Yo, además, soy abogado y tengo una profesión», señaló Echávarri, quien retó a Compromís a presentar la misma moción en el resto de ayuntamientos de la Comunidad, en alusión a las entidades locales con cargos públicos de Compromís investigados por la justicia.



¿Órdenes o decisión propia?

Diversas fuentes municipales aseguraron que la decisión anunciada ayer por Bellido de modificar la moción elevada al pleno, retirando la alusión más directa a Echávarri, no fue propia ni tampoco tomada desde Alicante, sino en respuesta a las órdenes recibidas desde la dirección de Compromís a nivel País Valencià, por los efectos que podría ocasionar en la formación en la Comunidad. Bellido, por su parte, negó este extremo y aseguró que la rectificación se debió exclusivamente a buscar más apoyos y evitar «vetos» por parte de PSOE, PP y Cs. Los populares, en concreto, no se creyeron a Bellido: «Lo que ha ocurrido es que 'columpios Bellido', para una vez que no se pone de perfil, ha metido incluso a su propio partido en un jardín del que no sabe cómo salir y ahora quiere hacer creer que es debido a su interés por buscar el consenso con el resto de los grupos por lo que suprime su iniciativa».