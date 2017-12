Un juez rechaza una querella contra el alcalde por no autorizar la vaquilla en El Moralet

Un juez ha rechazado la querella por prevaricación que había presentado la Asociación Cultural Taurina Moralet contra el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, por no autorizar la fiesta de la vaquilla en esta pedanía durante los dos últimos veranos, según el auto al que ayer tuvo acceso este diario. El magistrado no ha visto indicios de delito en la actuación municipal aunque cuestiona las resoluciones por las que se prohibió el evento pero considera que deben resolverse en la vía contenciosa. La decisión judicial de inadmitir la querella no es firme y contra ella cabe recurso ante la Audiencia Provincial.

La Asociación Cultural Taurina de El Moralet presentó una querella contra el alcalde y un funcionario municipal al estimar que, por mediación de estos, el Ayuntamiento de Alicante se había venido dedicando a impedir la celebración de los festejos taurinos solicitados. A juicio de los querellantes, fueron denegaciones «arbitrarias» por no corresponderles la competencia en materia de autorización de espectáculos taurinos y por servirse de «subterfugios y falsas razones» para privar a los vecinos de estos festejos.



Dos denegaciones

La asociación pidió el 8 de febrero de 2016 autorización para ocupar una parcela municipal en El Moralet para celebrar «bous al carrer» del 20 al 28 de agosto. La solicitud se denegó con base en un informe emitido por la concejalía de Protección Animal, entonces en manos de la edil de Guanyar Marisol Moreno, al entender que esta actividad suponía «un estrés continuado para el animal (...) susceptible de mermar su estado físico y psicológico y provocando un sufrimiento innecesario», así como el dictamen de asociaciones animalistas. El Ayuntamiento retiró el decreto en noviembre a raíz de que la asociación le llevara a los tribunales por la vía contenciosa administrativa.

El magistrado Santiago Hoyos considera que esa resolución tiene una fundamentación jurídica «escasa o nula y claramente contraria a Derecho», pero no está firmado ni por el alcalde, ni por el funcionario contra el que también iba dirigida la querella. Asimismo recuerda que la resolución quedó sin efecto al retirarla el Ayuntamiento, hecho que motivó que el procedimiento contencioso se archivara. De todas maneras, el evento se quedó sin celebrar ese verano.

En 2017, la asociación volvió a pedir autorización y también fue denegada. El juez descarta que el Ayuntamiento se extralimitara en el decreto denegando los festejos de 2017, ya que entre los motivos aducidos hay razones de seguridad porque el evento se iba a desarrollar en una parcela municipal con riesgo de inundación y esto sí forma parte de las competencias municipales. En este sentido recuerda que en esa época del año «existe riesgo de lluvias torrenciales, conocidas como gota fría, de trágicas consecuencias en la provincia». Más cuestionable para el juez es que la festividad se deniegue al cuestionar el interés social y su utilidad pública. «Aunque algunas de sus fundamentaciones sobre la actividad cultural de la tauromaquia no sean muy respetuosas con el ejercicio de la libertad», aunque no lo considera constitutivo de un delito de prevaricación. El juez entiende que este año no se invadieron las competencias de la Generalitat.