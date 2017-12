Echávarri agradece a Compromís su apoyo a los presupuestos de 2018

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha agradecido hoy el apoyo que Compromís ha anunciado que dará a los presupuestos de 2018 y ha apelado a la responsabilidad de Guanyar para sacarlos adelante, pues son "copartícipes" de los mismos, a pesar de que ahora, desde la oposición, se muevan "por algunos resortes de partido". Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas tras participar en un acto esta mañana en el cual se ha dado comienzo a la primera fase de desarrollo del bosque urbano de Alicante. Con el apoyo de Compromís, el gobierno cuenta con 9 votos a favor, aunque todavía cuenta con 20 posibles votos en contra (8 del PP, 5 de Ciudadanos y de Guanyar, junto a los dos tránsfugas).

Tal y como ha señalado Echávarri, los miembros de Guanyar "son conocedores de los presupuestos porque los han elaborado también ellos", por lo que ha esperado que, finalmente, "el sentido común impere". Ha preferido no valorar ni opinar sobre esos "resortes de partido" y ha adelantado que ayer, tras mantener un contacto inicial, no les dijeron que no, "pero tampoco que sí", por lo que les ha instado a que "reconsideren su postura inicial". "Se entendería mucho menos un no de Guanyar que un no del PP, aunque los dos son oposición", ha apostillado.

Preguntado sobre si los socialistas, ahora solos en el gobierno tras la ruptura del tripartito con Guanyar y Compromís, se plantean hacer cambios a esos presupuestos, Echávarri ha asegurado que no, pues su partido "siempre" ha tenido "máxima lealtad con los que eran sus socios de gobierno". "Si los responsables que llevaban cada una de las áreas nos decían que eran los válidos, nosotros los validábamos tal cual llegaban, no discutíamos. ¿Por qué íbamos a discutir algo de un compañero de gobierno cuando era el que llevaba el día a día de su concejalía?", ha manifestado Echávarri. Por tanto, ha asegurado que los socialistas defenderán y harán suyos los presupuestos tal y como se enviaron al Ministerio de Hacienda para su aprobación. Sobre si esos cambios podrían llegar a medida que avanzase el año que viene, una vez ya aprobados, ha dicho que, "sin duda, el año que viene serán distintos".

El alcalde ha recordado que estas cuentas contemplan la inversión inicial de la EDUSI (rehabilitación del entorno de los castillos), que busca revitalizar los barrios comprendidos entre los dos castillos de la ciudad, como son Campoamor o Carolinas Bajas, entre otros. "Emplazo al resto de grupos políticos a que tengan la misma responsabilidad -que Compromís- y podamos sacar unos presupuestos muy importantes para los alicantinos; que se dejen de lado taras partidistas y empiecen a pensar en el beneficio de la ciudad", ha subrayado Echávarri.

Futuro de las aperturas comerciales

En otro orden de cosas, se ha referido al nuevo acuerdo hecho público por la Conselleria de Comercio de la Generalitat sobre los horarios comerciales en las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) y ha anunciado que durante esta semana intentará mantener reuniones con comerciantes, consumidores y sindicatos para recabar sus opiniones. En este sentido, ha avanzado que ayer ya le trasladaron que "no estaban de acuerdo" y ha afirmado que la postura oficial del Ayuntamiento saldrá de la opinión mayoritaria del sector.