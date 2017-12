Colomer reitera en las Cortes su negativa a implantar una tasa que grave al turismo

El secretario autonómico de la Agencia Valenciana de Turismo, Francesc Colomer, ha reiterado hoy en las Cortes su postura "no favorable a la aplicación de una tasa turística" , durante su comparecencia ante la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías. Durante su comparecencia, que ha atendido a una petición del grupo parlamentario popular, Colomer ha mostrado su total respeto a la pluralidad de ideas frente a este tema, "recurrente desde el principio de la legislatura", ha añadido. Para el presidente de la Agencia Valenciana del Turismo "para nosotros el turismo es un tema de Estado y estamos haciendo un esfuerzo para tomar decisiones compartidas, en este tema y en cualquier otro".

En este sentido, ha recordado que él mismo convocó el pasado mes de septiembre al Consejo de Turismo de la Comunitat Valenciana, órgano de consulta y asesoramiento de la Agència Valenciana del Turisme, en el que está representado todo el sector, desde ayuntamientos, diputaciones y sindicatos, para debatir este tema de la tasa turística. De hecho, tal como ha apuntado, este foro desaconsejó la aplicación de un impuesto sobre la actividad turística al considerar que "no constituye un estímulo que favorezca los intereses del sector turístico".

"Todos los criterios allí expuestos fueron trasladados para conocimiento de los grupos parlamentarios", ha señalado Francesc Colomer, para quien "la política turística requiere la necesidad de escuchar" y, por este motivo, se convocó al sector para "hacer nuestra aportación desde la gobernanza colaborativa". Además, ha subrayado que "se trata de un sector muy diverso y polifónico, por eso es necesario escucharlo".

Colomer ha defendido su postura alegando que probablemente se recaudarían más ingresos, no con una tasa turística, sino combatiendo con más fuerza el intrusismo y mejorando la financiación del gobierno valenciano. "No soy partidario de una tasa para mejorar el potencial de la administración, considero que hay otras vías para obtener mayores ingresos", ha señalado.

"En el alojamiento clandestino, problema en el que no nos hemos puesto de perfil, hay un verdadero caladero de ingresos", ha recalcado el presidente de la Agencia Valenciana del Turisme, para quien "el turista ya paga por todo, por eso responsabilizarlo de algunas de nuestras incapacidades históricas para regular el territorio y preservar lo autóctono, no sería justo".

En esta línea, ha indicado que "esto no es una historia de buenos o malos, sino de distintas visiones del sector turístico". Para Colomer "el sector turístico es mucho más que el alojamiento, por eso pensamos que este planteamiento de tasa turística no se ajusta a la realidad".

Por último, Colomer ha hecho hincapié en que lo que realmente le preocupa es "prolongar artificialmente este debate y la sobreactuación de algunos parlamentarios", al tiempo que ha apuntado que "desconozco el efecto que pueda tener en el mercado este constante debate y la posición tomada por algunos, que parecen querer convertir en problema algo que no lo es".



"¿Se marchará usted a casa?"



Desde el PP, el diputado Fernando Pastor le ha afeado que no haya comparecido para hablar de la tasa turística a petición propia siendo la primera autoridad en materia de turismo de la Comunidad y ha acusado a los 'partidos del Botànic' de provocar una situación "poco seria, incoherente, rocambolesca, que genera incertidumbre, malestar y confusión" tras dos años dando "bandazos como una peonza" en su posición respecto a la tasa turística, según recoge Europa Press.

Según Pastor, la abstención del PSPV la semana pasada en la enmienda de Podemos a la Ley de Acompañamiento sobre la tasa turística demuestra que "su grupo no le hace caso" y "no respetan lo que dice".

Además, ha acusado a los socialistas de "esconder su responsabilidad detrás del PP" y "no dar la cara" con su abstención y se ha preguntado qué ocurriría si en el próximo pleno día 19, el PP, "en un juego político legítimo", se abstiene y la tasa turística sale adelante: "¿Se marchará usted a casa?", ha inquirido.

También el diputado de Ciudadanos Antonio Woodward le ha interrogado sobre "si se va a seguir estudiando esta tasa o no y si tiene hilo directo con Consell para imponer su criterio o no". Asimismo ha querido saber qué pasará en 2018, si finalmente se aprueba la tasa, con los paquetes que los mayoristas que ya han cerrado precios para el año que viene.

Por su parte, el diputado socialista Vicente Arques ha defendido la necesidad de contar con el "consenso" del sector que hoy en día no existe en este tema por lo que no ven razonable aplicar la tasa ahora, "no es interesante en este momento ni es la forma más adecuada".

Además, ha subrayado que según sus cálculos con esta tasa se recaudarían unos 30 millones de euros en un presupuesto de 20.000 millones, un "porcentaje es muy reducido". Así, ha instado a "dirigir los esfuerzos" a perseguir los alojamientos ilegales dado que, según sus estudios, "aflorar apartamentos no reglados supondría 80 millones de euros".

Por su parte, el diputado de Podemos, David Torres, ha recriminado a Colomer que está "incumpliendo" el mandato de las Corts que instaba a "impulsar el impuesto a la actividad turística", una tasa que según ha recordado, recomendaron expertos tanto en estudios encargados por la Conselleria de Hacienda como por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Desde Compromís, el diputado Fran Ferri ha lanzado un mensaje de tranquilidad respecto a la tasa turística: "No estamos ante ningún apocalipsis", ha dicho, y ha instado a "hacer pedagogía y tejer complicidad". Desde su grupo, ha recordado, ven esta posibilidad de como una medida "interesante" que ya tienen otras CCAA y la mayoría ciudades europeas y abogan por un "modelo eminentemente municipalista, de implementación gradual y evaluable".

"No es la panacea ni soluciona todos los problemas, --ha admitido--, muchos heredados del PP que tenía muchos planes pero nunca se cumplían" pero Ferri ha defendido que el turista "puede hacer una pequeña aportación" para que "no paguen todo los valencianos".