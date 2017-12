PP y Ciudadanos presentan sus alegaciones para el cambio de calles franquistas

El Partido Popular y Ciudadanos han presentado hoy sus alegaciones para el cambio de calles franquistas con la vista puesta en la comisión de Memoria Histórica prevista para este próximo jueves. El resto de grupos de la oposición (Guanyar y Compromís) no han presentado ninguna propuesta y siguen firmes en su idea de llevar al próximo pleno municipal la actualización del callejero de Alicante.

El grupo popular ha presentado hoy un escrito de alegaciones sobre la propuesta de la Comisión para la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica con el cambio de nombre de calles de Alicante. Los populares, según un comunicado, están "de acuerdo siempre que del expediente se desprenda sin ningún tipo de dudas que la denominación de los nombres de las calles a modificar se encuentra dentro de alguno de los supuestos contemplados legalmente". Según el portavoz municipal, Luis Barcala: "No podemos permitir que el Ayuntamiento de Alicante puede hacer nuevamente el ridículo como el producido con la calle Jaime Niñoles, cuya placa iba a ser suprimida erróneamente".

Barcala ha explicado que "es un hecho que desde el listado original aprobado por la Junta de Gobierno de 15 de noviembre de 2016 hasta el entregado por la comisión en la sesión de 5 de diciembre de 2017 se ha procedido a eliminar una serie de nombres que era evidente que no estaban dentro de los supuestos contemplados por la Ley 52/2007". Este hecho, para el dirigente popular, justifica la decisión de acudir a los tribunales porque "se habría cometido una enorme injusticia con aquellos afectados, a quienes se les habría tachado de fascistas sin motivo alguno".

Precisamente, según Barcala, "esa injusticia y esa ilegalidad ha sido evitada única y exclusivamente por la voluntad de este grupo municipal de que se cumpliese la ley, habiendo tenido incluso que acudir a la vía judicial". Y ello a pesar, prosigue el portavoz municipal del PP, de las "furibundas críticas que recibimos hasta por parte de aquellos que nos criticaron y ahora asumen el contenido de la sentencia como si ellos mismos hubiesen sido los recurrentes".

Los populares, en su comunicado, han subrayado hoy que "respecto a las nuevas denominaciones de las calles afectadas, esta Comisión de la Memoria Histórica no es competente para otorgar nuevos nombres a aquellas que van a ser eliminadas, puesto que el encargo que hizo el pleno a la comisión es exclusivamente el de proponer suprimir o conservar calles, al igual que el cambio debía aprobarse por el pleno y no en junta de gobierno tal y como han dicho los tribunales". Para el PP, el cauce adecuado sería la Comisión de Presidencia y Régimen Interior, donde debe consensuarse una lista única. Los populares quieren que los cambios pasen por las Juntas de Distrito.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, en su escrito de alegaciones, se muestra a favor del cambio de calles franquistas. "Desde Ciudadanos queremos hacer cumplir la ley de Memoria Histórica sin ningún tipo de fisuras, y deseamos que no se repitan los errores cometidos hasta ahora, ya no solo en el proceso político, es que las malas formas y las prisas fueron visibles hasta en la propia reposición y cambio de calles, donde en algunos casos estaban mal rotuladas o incluso se inauguraban calles con denominaciones de deportistas sin haberlo comunicado previamente a los beneficiados", según Giraldo, quien propone una nueva metodología para "no caer en los mismos errores".

"Al igual que se han establecidos unos criterios objetivos para la retirada de denominaciones de calles, creemos pertinente establecer unos criterios ecuánimes para las nuevas denominaciones", añade Giraldo, quien apuesta por "priorizar nombres de mujeres para compensar un callejero con notable preponderancia de personajes masculinos", que las "nuevas denominaciones deben de priorizar alicantinos ilustres o personas vinculadas con Alicante, para mostrar su reconocimiento" y que los nombres "no deben buscar una finalidad revanchista, con connotaciones ideológicas sectarias".

Para Ciudadanos, también se "deben de proponer denominaciones por todas las partes implicadas en la Comisión de Memoria Histórica para que posteriormente sean elevadas a las Juntas de Distrito para tener el aval vecinal del criterio establecido y de las denominaciones propuestas por los componentes de la Comisión". Según Giraldo, "una vez se tenga el visto bueno de las juntas de distrito, los técnicos revisarán todo el trabajo y la nueva metodología para ajustar las enmiendas vecinales que se planteen, para que una vez finalizado pueda ser elevado al pleno, para su correspondiente votación".

En la propuesta del gobierno municipal, dirigido en solitario por el PSOE, se incluyen 36 cambios del callejero, con 29 modificaciones de calles, 3 correcciones de las placas existentes, 1 cambio de barrio y 3 cambios de plazas/paseos.