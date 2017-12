«Muchos no saben que en el interior de la provincia llueve igual que en Galicia»

En ocasiones se dice que hablar del tiempo es algo que sólo se hace para eludir silencios incómodos, pero la realidad es bien diferente al tópico. La meteorología es un tema de interés social generalizado, y las razones pueden ser tan diversas como que de si llueva o haga sol dependa el poder hacer una actividad de ocio, el futuro de la cosecha agraria o la disponibilidad de reservas hídricas. O quizá, simplemente, la inquietud por si puede avecinarse un episodio de fuertes precipitaciones o una nevada, un fenómeno tan apreciado como no muy habitual en estos lares. Hay una enorme avidez de información meteorológica entre la población: saber qué tiempo va a hacer y conocer por qué se dan algunas situaciones.

El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA) se ha convertido, en este sentido, en una importante herramienta de divulgación, al ofrecer a través de las redes sociales no sólo predicciones del tiempo, sino además explicar de manera sencilla conceptos como el de las gotas frías, las ciclogénesis explosivas o las noches tropicales. El encargado de dar a conocer esta información, Samuel Biener, graduado en Geografía por la UA y actualmente doctorando bajo la tutela del director del Laboratorio, Jorge Olcina, explica que esta sencilla pero rigurosa forma de transmitir conocimientos «ayuda a desmontar mitos como que una gota fría es sinónimo de desastre». Biener agrega, al respecto, que a través de las redes sociales se difunden aspectos muy diversos del clima mediterráneo o por qué las borrascas del Atlántico apenas llegan a nuestras comarcas.

El perfil de Facebook del Laboratorio de Climatología de la UA cuenta con casi 16.000 seguidores, mientras que en Twitter supera los 2.700, la mayoría de ellos en la propia provincia de Alicante. Gracias a ello, explica Biener, es posible tener un seguimiento al detalle del tiempo que hace en las distintas comarcas, ya que «colaboran enviando fotos y vídeos de lo que está pasando en cada momento». Además, se da a conocer la diversidad climática del propio territorio, poniendo como ejemplo que «muchas personas no saben que en algunas zonas del interior como El Comtat y la Marina Alta llueve tanto como en Galicia», en claro contraste con el clima más seco del sur. La nieve que periódicamente cubre las áreas más altas -casi imposible de ver en la parte más meridional- también llama a muchos la atención.

La interacción que se da con los usuarios hace, tal y como recalca el geógrafo, que ello sean «parte fundamental» de la información que da a conocer a través de las redes el Laboratorio de Climatología. También lo son los observatorios distribuidos por toda la provincia, muchos de ellos ligados a asociaciones de aficionados a la meteorología. Saber si van a producirse nevadas en el interior o si puede desarrollarse un episodio de lluvias torrenciales están entre los principales intereses de los seguidores de estas páginas. De hecho, Biener comenta que el récord de visitas al perfil de Facebook desde que él comenzó a gestionarlo -antes lo hizo el también graduado en Geografía por la UA Rubén Torregrosa, quien lo creó en septiembre de 2015- se produjo el pasado mes de marzo, durante las fuertes precipitaciones que causaron inundaciones y algunos daños materiales en distintos puntos del área metropolitana de Alicante. Unas lluvias que, además, cree que son «el ejemplo del cambio climático que vivimos».

Biener añade, sobre esta cuestión, que no es que ahora llueva menos que antes, sino que el calendario habitual de las precipitaciones «se ha alterado», de manera que «ya no se concentran casi exclusivamente en el otoño». No obstante, hace especial hincapié en la importancia de conocer que «el clima en el área mediterránea va un poco al revés de lo que ocurre en el resto de España», y eso, unido al propio contraste que se da entre distintas zonas de la provincia, se ha hecho muy visible este año. Así, «mientras que gran parte de España padece una fuerte sequía, en las zonas lluviosas del interior de Alicante hay una gran abundancia de agua».