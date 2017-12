Concierto de Navidad el próximo sábado en Nuestra Señora de Gracia

La iglesia de Nuestra Señora de Gracia de Alicante, en la plaza de la Montañeta, acogerá este próximo sábado 16 de diciembre, a partir de las 21 horas, el tradicional concierto Retaule de Nadal Fundació Bancaixa, cuyo programa será interpretado por el Orfeó Valencià como viene siendo habitual desde la puesta en marcha de esta iniciativa de la Fundación Bancaja hace más de 40 años.

El Orfeó Valencià interpretará un programa con 14 piezas desde el siglo XVII a la actualidad de autores como Maurice Duruflé, Morten Lauridsen, George F. Händel, Felix Mendelssohn, Heinrich von Herzogenberg, John Rutter, Carl Rütti, Bob Chilcott, Ariel Ramírez, Mykola Leontovych, Jesús Debón, Manuel Oltra i Ferrer y Matilde Salvador. El programa se cerrará con el tradicional Stille Nacht de Gruber. Dirigirá Josep Lluís Valldecabres.

El concierto, de entrada gratuita limitada al aforo, contará con acompañamiento instrumental de Jesús Debón al piano; Vicent Roig a la guitarra; y Miguel Ángel Soto a la percusión. Además, contará con la participación de las sopranos Amparo Silla y Gema Rubio; las contraltos Carmen Márquez y Amparo Martí; los tenores Oscar Navarré y Xema Zapater; y los bajos José Vicente Enguídanos y Arturo Rubio.

El Orfeó Valencià nació en Valencia en 1972 de la mano de Jesús Ribera Faig y fue en el año 1986 cuando Josep Lluís Valldecabres asumió la dirección musical. Este orfeón es reconocido a nivel nacional e internacional por su colaboración con prestigiosas orquestas como la Orquesta de la Academia de Santa Cecília de Roma o The Academy of Saint Martin in the Fields, entre muchas otras.

También ha actuado en escenarios de toda la geografía valenciana y española, así como en EEUU, Rusia, Canadá, Cuba, Polonia, Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, Holanda, Bélgica, Austria, Hungría y Portugal. Su repertorio aborda la música y los compositores más representativos desde el Renacimiento hasta la actualidad, con especial presencia de los autores valencianos. La iniciativa del Retaule de Nadal nació, igual que el Orfeón, en 1972 en Valencia.



Fundación Bancaja

Fundación Bancaja desarrolla en Alicante su labor social y cultural mediante la colaboración en exposiciones en esta provincia, así como a través de sus convocatorias anuales de ayudas a asociaciones sin ánimo de lucro, que en estos tres últimos años han permitido apoyar los proyectos de 42 entidades de la provincia.

Junto a esto, la Fundación presta su servicio de microcréditos personales inmediatos mediante el empeño de joyas a través de su oficina del Monte de Piedad de la ciudad de Alicante, ubicada en la avenida General Marvá número 9.

Toda la información sobre el concierto y sobre las acciones de la Fundación se puede consultar en la web www.fundacionbancaja.es