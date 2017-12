Un «puente» de plata para el comercio

Los pequeños establecimientos prevén aumentar un 5% sus ventas estos días festivos con respecto al año pasado

Un «puente» mejor que el del año pasado para el comercio alicantino. Decenas de tiendas abrieron ayer, día festivo, sus puertas para dar el pistoletazo de salida a la campaña de Navidad y según los comentarios de encargadas y dependientas, mereció la pena. De hecho, la asociación de comerciantes Corazón de Alicante, que agrupa a los establecimientos del centro de la ciudad, prevé que este «puente» la facturación crezca un 5% con respecto al año pasado. Y, como motor, las grandes superficies, que también se beneficiaron del trasiego de familias enteras y de visitantes por las calles.

Las tiendas de ropa por fin venden abrigos, que en los últimos años se resistían a salir antes de las rebajas, gracias a las bajas temperaturas de la última semana. En algunas de caballero incluso se han quedado sin tallas en varios modelos y ya han pedido reposiciones. «El mes de noviembre ha sido muy bueno y la campaña del Black Friday también. Después hemos pasado una semana un poco más floja y ahora con el puente se reactiva de cara a la Navidad», explica su encargado. A escasos metros, las dependientas de una de las marcas de Inditex ni siquiera pueden atender a este periódico porque tienen llena la tienda. En Mango y Cortefiel también coincidían en que han notado la afluencia del turismo nacional y de visitantes del resto de la provincia «que aprovechan para pasar el día y realizar compras de regalos».

En un establecimiento de calzado de la avenida de Maisonnave aseguran que llevan dos días muy buenos de venta y que «se nota que la gente se está animando a comprar regalos». Una de sus clientas, Amparo Santos, llegó con su hija para pasar los días festivos desde Ciudad Real y agradeció encontrar las tiendas abiertas para «aprovechar y comprar ya algunas cosas de cara a la Navidad, que ya está ahí».

Eso sí, las ventas del pequeño comercio se concentraron en el centro, ya que la mayoría de los establecimientos de los barrios no levantaron la persiana ayer. «La gente del barrio o se va de puente fuera o se baja al centro para comprar estos días. Hay tanta oferta en la calle que nosotros nos quedamos sin clientela», asegura la presidenta de Fecoma (16 asociaciones) , María Ángeles Cinos, que no obstante es optimista de cara a la campaña navideña. «La esperanza no la perdemos y esperamos que las ventas se reactiven a partir de ahora», señala.

El Mercado Central sí abrió sus puestos y los tenderos consultados indicaron que «se nota más alegría, sobre todo porque la gente acaba de cobrar y no se esperan a comprar, para Navidad dejan más los fiambres pero ya hemos vendido pollos rellenos y corderos para las fiestas», comentan desde un puesto de carne. Y este año además, según dijo el dueño de otra parada de embutidos, «se venden productos de mayor calidad».