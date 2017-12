Buscan a una persona de 71 años desaparecida en Alicante

La Policía Local y la Policía Nacional buscan, junto con la Guardia Civil, a un vecino de Alicante desaparecido ayer a media tarde después de que se desplazara desde su vivienda hasta la plaza de la Montañeta y no regresara a casa para cenar. El hombre se llama Juan Montoya Molina, tiene 71 años y, según sus familiares, sufre una discapacidad cognitiva por falta de oxígeno al nacer.

Por la descripción facilitada por una de sus sobrinas, el desaparecido salió de su casa con un pantalón azul vaquero, una sudadera gris y una chaqueta azul con cuello claro, calzando unas zapatillas de deportes negras.

Según la misma persona, Juan Montoya "es un niño en un cuerpo de adulto", por lo que "deberá estar muy asustado y no sabrá pedir ayuda". "Dudo que hable con la gente, no tiene instinto de supervivencia y mi miedo es que hasta que no desfallezca nadie se dé cuenta de él".

Toda la familia está buscándolo tanto a pie como en coche por todo Alicante, pero aún así toda vía no han tenido noticias del paradero de Juan, motivo por el que solicitan colaboración y ayuda a la ciudadanía por si lo encuentran en algún lugar de la ciudad.