Décadas con la calle Capitán Ballenilla cuando en realidad era un teniente

Alicante cuenta desde el franquismo con una calle, situada junto a la avenida de Novelda, en homenaje al capitán Fernando Ballenilla cuando en realidad su rango era el de teniente. Ésta es una de las calles incluidas en la tabla de más de 30 vías y plazas franquistas que el PSOE presentó el martes en la reunión de la comisión de la Memoria Histórica a los demás grupos políticos del Ayuntamiento para su eliminación. En esa reunión no hubo acuerdo puesto que el PP y Ciudadanos pidieron más tiempo para estudiar el expediente, del que se han caído las calles Primo de Rivera, Manuel Senante, Martínez de Velasco, Ruiz de Alda, Vázquez de Mella y Calvo Sotelo, a petición de esos dos grupos.

Al estudiar de nuevo el expediente los populares han detectado una calle que ha estado «más de 60 años mal rotulada en Alicante porque no se refiere a ninguna persona». « Se trata de la calle Capitán Fernando Ballenilla. No hay datos de un tal Ballenilla como capitán. Hay un comandante y un teniente, pero no un capitán. Quizá fue el hombre que nunca existió», apuntaron los populares.

En su propuesta, los socialistas toman la decisión de suprimir esta calle en base a un correo electrónico que envió un particular, «al haber tenido participación como miembro del Ejército con mando en acciones del golpe militar y la Guerra Civil española, con un papel destacado en la represión», reza en la petición incluida en el expediente. En ella, el solicitante propone que se elimine y que se le dé como nueva denominación a esa calle la del bloguero Pedro Mas García, «joven alicantino especializado en la difusión de la imagen y promoción de Alicante, fallecido recientemente».

Desde Memoria Histórica admitieron que la calle estaba mal rotulada y que en la ficha de Estadística aparece como «capitán» pese a que en la descripción figura a continuación «teniente». «Debe ser el mismo pero el error estuvo al ponerle el rango militar que ostentaba. Al cambiarla (como calle considerada franquista) por un nuevo nombre desaparecerá ese error», explicaron desde el área.

En la ficha de Estadística figura como nombre de la calle «Capitán Fernando Ballenilla (Alicante,1924-Valencia,1950)» y como descripción «Teniente de la Guardia Civil, muerto por los maquis de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón». Asimismo, se añade como dato que su padre fue comandante de la Guardia Civil, sublevado en 1936, juzgado y fusilado por ello.