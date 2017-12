Alicante no se plantea modificar las normas del Pleno para que cobren los tránsfugas

La portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento, Eva Montesinos, asegura que «de momento» no está sobre la mesa de los socialistas acometer una modificación del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) para que los concejales no adscritos pueden cobrar, como reclama la tránsfuga Nerea Belmonte. La edil pide en una propuesta que eleva al pleno de este mes que los ediles no adscritos puedan tener los elementos materiales y técnicos para el desarrollo de su trabajo, y derecho a una remuneración.

La exedil, que fue expulsada de Guanyar, recuerda que es una propuesta normativa y «les guste o no, habrá que debatirlo y votarlo en Pleno». El Ayuntamiento tiene un segundo tránsfuga, Fernando Sepulcre. La edil también pregunta al Pleno por los plazos para poner en marcha de un registro de solares, «herramienta fundamental contra la especulación urbanística».