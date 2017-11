La provincia de Alicante se suma a los «free tour»

Esta oferta pretende fomentar el comercio local y generar visitas sostenibles.

El recorrido comienza, como no podía ser de otra forma, en el Puerto. El enclave que a lo largo de toda la historia ha dado sentido a la ciudad y allí, María explica, en inglés, que su relato no será muy feliz, al menos no del todo. Así, detalla como esta ciudad, Alicante, fue derruida y reconstruida, no una ni dos veces, sino hasta en tres ocasiones a través de los siglos. A lo largo de dos horas y media la ruta discurre por sitios obligados: la Explanada, el Ayuntamiento, Santa María, San Nicolás, San Cristóbal y el Mercado Central (a excepción de los domingos, en que éste último está cerrado).

Alicante, al igual que otras ciudades de la provincia como Elche se ha sumado a una oferta turística que desde hace años está presente en las grandes ciudades europeas, los llamados «free tour». Si bien no son exactamente visitas guiadas gratuitas lo cierto es que los turistas no deben abonar previamente un precio fijo sino que al finalizar el recorrido entregan una cantidad que consideran adecuada al guía.

Cómo Alicante acabó llamándose de esta manera tras las denominaciones Akra Leuké, Lucentum, Laqant. O bien, por qué la Explanada esta revestida con los colores blanco, azul y rojo. Un relato histórico ameno, repleto de anécdotas, leyendas y cultura popular. Y siempre a pie. Éstas son otras de las características de este tipo de rutas, que además se reservan a través de las páginas webs de las empresas o particulares que las ofertan, en el caso de Alicante, una de ellas, impulsada por María, es Free Walking Tour Alicante, quien organiza visitas en inglés todos los días y en español bajo reserva, debido a una menor demanda. «Con los cruceros teníamos mucho más trabajo, dado que el perfil de turista es perfecto, un grupo de personas que quiere conocer la ciudad en un breve espacio de tiempo», detalla la guía.

En Alicante, este tipo de rutas busca además fomentar el comercio local, se recomienda a los turistas la gastronomía propia alicantina y, de hecho, se realiza una parada en una tienda de turrones donde los turistas pueden adquirir productos típicos de la provincia. Una escena que se repite en el Mercado Central de lunes a sábado.

En Elche, otra empresa, Tour Mediterráneo, también ha desarrollado este tipo de recorridos, en este caso a través de la ruta que comprende el Parque Municipal, el Molí Real, la Basílica de Santa María, el Palacio de Altamira o la Torre de Calahorra.

Benidorm y Novelda

Si bien la oferta de los «free tour» está presente en las dos ciudades de mayor población en la provincia, otras como Benidorm o Novelda cuentan con visitas guiadas a precios asequibles, de hasta diez euros, en las que se aborda la historia y cultura popular de estas localidades. En el caso de Benidorm se visita la plaza Triangular, el casco antiguo, la calle Mayor o el mirador, uno de los grandes atractivos de la capital de la Costa Blanca. Novelda por otro lado, cuenta con una visita a su casco antiguo y otra particular dedicada al Castillo y santuario.