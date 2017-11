Los pacientes deben esperar un año para ser tratados en la Unidad del Dolor de Alicante

Más de un año tienen que esperar los pacientes para recibir tratamiento en la Unidad del Dolor del Hospital General de Alicante. Así se recoge en una queja que una mujer afectada por esta gran demora ha elevado al Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, quien recomienda a la Conselleria de Sanidad «que se adopten, a la mayor brevedad, cuantas medidas organizativas sean necesarias para la reducción de esta lista de espera a fin de garantizar el respeto a la dignidad humana que los pacientes tienen reconocido».

Según fuentes de la dirección del hospital, la falta de anestesistas -una de las especialidades con más déficit de personal en la Comunidad Valenciana- está detrás de estas demoras, que, añaden, se están intentando paliar con la mayor celeridad posible.

En la resolución del Síndic, el Servicio de Atención al Paciente del Hospital General de Alicante señala que la Unidad del Dolor acumula una demora superior al año para las primeras visitas ordinarias y de siete meses para las preferentes (que en teoría tienen que ser atendidas antes de 15 días). Para quirófano la lista de espera ronda entre los 12 y los 18 meses, según la técnica.

Un retraso que es más grave que en otras especialidades, teniendo en cuenta el tipo de pacientes que se atienden en este servicio, personas que sufren dolor severo o complejo y a quienes los tratamientos tradicionales no les han dado resultado y que por tanto llevan años sin que se dé una solución a su problema.

En el caso de la autora de esta queja, lamenta que desde agosto del año pasado padece «fuertes dolores de espalda que me han obligado a acudir varias veces al Hospital General de Alicante e incluso he estado ingresada». Desde abril esta mujer está a la espera de ser recibida en la Unidad del Dolor, a la que fue remitida por el servicio de Neurología. En la contestación que dio el Hospital General al Síndic lamentaban desde la Unidad del Dolor «no poder adelantar la petición» a esta paciente, «siendo un problema que no es nuestro, que es conocido por la dirección de este centro y que está en vías de resolución».

Patologías

En las unidades del dolor se tratan patologías como la cervicalgia, lumbalgia y lumbociatalgia, la fibromialgia junto con el con dolor osteoarticular. También el dolor neuropático como las cefaleas,el dolor visceral, dolor pélvico o el dolor isquémico.

Para abordar estos problemas, la Unidad del Dolor del Hospital General de Alicante emplea técnicas intervencionistas como bloqueos de los nervios, radiofrecuencias o bombas de medicación, además de ayuda psicológica y el empleo de fármacos de tipo opiáceo. El perfil del paciente responde a una mujer mayor de 60 años con dolor osteoarticular o artrosis de cadera y rodilla. Antes de llegar hasta esta unidad han estado entre 6 meses y dos años sufriendo dolores intensos.

En un informe elaborado este verano por el sindicato CC OO en el centro sanitario se citaba a la Unidad del Dolor como uno de los servicios con mayor volumen de pacientes esperando una consulta, 327. Las lista de espera para las consultas de especializada suma en el centro sanitario alicantino a más de 10.000 personas, según CC OO. De ellas, 2.000 esperan una cita con el especialista entre tres meses y un año. La media para ser visto por el especialista en el Hospital General de Alicante es de 93 días, cuando la media en el Sistema Nacional de Salud es de 72 días.