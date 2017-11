Echávarri oficializa la salida de Guanyar del equipo de gobierno y sitúa a Montesinos como su "número dos"

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha oficializado esta mañana la salida de Guanyar Alacant del equipo de gobierno con la firma de cinco decretos, en los que revoca las concejalías delegadas a los ediles de la coalición desde el inicio del mandato, la modificación de la composición de la Junta de Gobierno, el nombramiento de nuevos tenientes de alcalde y de la presidencia de organismos autónomos, entre otros cambios.

La firma de los decretos se ha producido poco después de que los concejales de la marca blanca de EU en el Ayuntamiento de Alicante renunciasen oficialmente a sus competencias, siguiendo así los pasos dados la semana pasada por Compromís, el otro socio del ya extinto tripartito de Alicante.

Así, tras la marcha de Guanyar del equipo de gobierno por la negativa de Echávarri a dimitir, la socialista Eva Montesinos se sitúa como el relevo de Miguel Ángel Pavón en la Vicealcaldía del Ayuntamiento de Alicante. La socialista, además, ya ejerce de portavoz del ejecutivo local tras la marcha de Compromís del gobierno, ya que ese cargo lo ostentaba Natxo Bellido desde el inicio de la legislatura. El resto de tenientes de alcalde, del segundo al quinto, se reparten a partir de ahora según el orden de los socialistas en la lista electoral: Carlos Giménez, Sofía Morales, Fernando Marcos y, por último, Gloria Vara.

La salida de Guanyar también provoca cambios en la Junta de Gobierno, que ya varió su composición después de la renuncia de Compromís a seguir formando parte del equipo de gobierno. La Junta, a partir de ahora, estará formada por los seis concejales socialistas y, además, tendrá delegadas las competencias de las áreas que hasta ahora ostentaban los concejales de Guanyar y Compromís, aunque habrá ediles delegados. Las nuevas competencias del PSOE, como único partido en el equipo de gobierno, se conocerán mañana, según han informado fuentes del entorno de Alcaldía.

Echávarri también ha firmado hoy un decreto que contempla los cambios en el Patronato de Vivienda, hasta ahora presidido por Julia Angulo (Guanyar). A partir de ahora, el organismo autónomo estará liderado por Sofía Morales, con Carlos Giménez como "número dos". Por último, el alcalde ha firmado el decreto relativo a las delegaciones para la celebración de matrimonios civiles, que ahora recaerán en los compañeros de grupo municipal de Echávarri. Los demás ediles de la corporación podrán actuar en casos concretos como delegados especiales en la autorización de matrimonios cuando lo soliciten los contrayentes y lo apruebe la Alcaldía, como ya sucedía hasta el momento.

Tras la salida de Guanyar, la nueva portavoz del equipo de gobierno, la socialista Eva Montesinos, ha dejado claro que los socialistas no se plantean volver a gobernar con Guanyar. "Están en la oposición por decisión propia y ahí van a seguir porque el PSOE en ningún caso se plantea volver a gobernar con ellos. El pacto hoy está muerto, es un hecho, y el PSOE no va a abandonar sus funciones de gobierno, sino que va a trabajar para terminar con la parálisis que sufren áreas como la de Urbanismo. Nosotros no hemos abandonado el barco y no lo vamos a hacer", ha señalado Montesinos minutos después de la renuncia oficial de Guanyar a sus competencias.