Las empresas de graneles recurren el decreto de Pavón que paraliza la actividad en el Puerto de Alicante

Las tres mercantiles estibadoras de graneles en el Puerto de Alicante (Bergé Marítima, Alicante Port y Cesa Alicante) que mueven los graneles en los muelles 11, 13 y 17 han reclamado en el juzgado la desestimación por silencio administrativo de los recursos de reposición interpuestos el pasado 14 de septiembre frente a los Decretos de la Concejalía de Urbanismo del pasado 11 de agosto, por los que se requirió a cada una de las mercantiles la licencia ambiental para el desarrollo de su actividad, solicitando simultáneamente del Juzgado de lo Contencioso que prolongue o extienda, en fase judicial, la medida cautelar de suspensión de ejecución de dichos decretos. Los abogados entienden que hasta que el juez resuelva se puede seguir trabajando.

Estos últimos se encontraban ya suspendidos, según las empresas, desde el pasado 15 de octubre, al no haberse pronunciado expresamente el Ayuntamiento de Alicante (Concejalía de Urbanismo) sobre las peticiones de su suspensión dentro del plazo máximo legal del mes siguiente a la fecha de tal solicitud (14-9-2017). De esta forma, las empresas entienden que no tiene valor el decreto firmado el pasado viernes por el vicealcalde Miguel Ángel Pavón parando la operativa, dos meses después del decreto del 11 de agosto y tiene que se el juez el que se pronuncie. La mercantiles reiteran que con la declaración responsable presentada es suficiente porque incluye las autorizaciones de emisiones a la atmósfera autorizadas por la Generalitat y el Puerto "que son las competentes", apuntan fuentes jurídicas de Bergé, Alicante Port y Cesa.

Los abogados de las mercantiles entienden que hasta que se pronuncie el correspondiente Juzgado Contencioso sobre la procedencia de adoptar o no dicha medida cautelar, dichos decretos están suspendidos automáticamente por imperativo legal, tal y como ha venido corroborando una constante jurisprudencia del Tribunal Supremo y de Tribunal Constitucional.

En consecuencia, "cualquier actuación administrativa que pretendiera desconocer dicha suspensión (considerando, por ejemplo, que por ser exigible el requerimiento de licencia ambiental impugnado y suspendido, no basta la declaración responsable formulada, procediendo, llegado el caso, la suspensión de la actividad) comportaría una manifiesta ilegalidad, al invadir la potestad que ostenta el órgano judicial competente de resolver sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada y vulnerar el principio de tutela judicial efectiva", subrayan las empresas en un comunicado.

Esta actuación contraria a Derecho, según las empresas, generadora de importantes daños y perjuicios a la estibadoras y trabajadores y usuarios portuarios, acarrearía un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración, al margen de las responsabilidades de otros órdenes en las que se podría incurrir.

"Responsabilidad agravada, en el caso que nos ocupa, toda vez que, en una actuación impropia de un Estado de Derecho y desconocedora de los más elementales principios de seguridad jurídica, la Concejalía de Urbanismo incurre en el anómalo proceder, más propio de otros lares, de anunciar a través de la prensa y redes sociales el contenido de resoluciones administrativas supuestamente dictadas (caso de los anunciados Decretos de suspensión de actividad), antes de notificarlas en debida forma los interesados directamente afectados".,

Las empresas subrayan que "no es cierto que el instrumento ambiental municipal para el desarrollo de la actividad de estiba de los graneles tenga que ser necesariamente licencia ambiental. La Ley admite expresamente en tales casos la posibilidad de acudir al trámite simplificado de la declaración responsable ambiental si se aporta una autorización autonómica de emisiones a la atmósfera y licencia de la Autoridad Portuaria (Ministerio de Fomento", que es lo que, según aseguran, hicieron las empresas al aportar toda la documentación legalmente exigible ayer lunes complementada con fecha del pasado 7 de junio.

"En el caso de la actividad de tráfico de graneles pulverulentos, la protección de la contaminación atmosférica es competencia exclusiva de la Conselleria de Medio Ambiente y se encuentra ya cubierta por la autorización de emisiones concedida mediante resoluciones autonómicas de 21-11-2016 y 6-04-2017. El Ayuntamiento, que no ha cuestionado tales resoluciones, no puede incidir en esta materia al conceder una hipotética licencia ambiental, ya que estaría invadiendo la competencia de la Consellería", afirman la empresas en un comunicado.

Los abogados sostienen que "no es cierto que las empresas estibadoras hayan desistido de precedentes solicitudes de licencia ambiental. En diciembre de 2008 las tres empresas solicitaron al Ayuntamiento licencia ambiental individualizada. Al recabar informe preceptivo y vinculante de la Consellería, en cuanto actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera, ésta comunicó el 7 de julio de 2010 que no procedía emitir informe individualizado respecto de cada una de las empresas por no ser concesionarias de muelles, sino, en todo caso, a la Autoridad Portuaria como titular de la instalación.

A la vista de este informe, fue la Gerencia Municipal de Urbanismo, con fecha del 15 de novembre de 2010 la que acordó el archivo de los tres expedientes de licencia ambiental incoados por las tres estibadoras, añadiendo que, al contar con licencia otorgada por la Autoridad Portuaria, disponían con todos los permisos y autorizaciones necesarios para su ejercicio.