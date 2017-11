La Navidad en Alicante busca quien la alumbre

En la provincia, los profesionales de sector lamentan la bajada de presupuestos y la improvisación de los ayuntamientos.

Cada vez es más frecuente ver anuncios de viajes a ciudades españolas para disfrutar de su iluminación navideña. Madrid utiliza este reclamo desde hace años; capitales andaluzas como Sevilla o Málaga se han subido a este tren recientemente, y este año, Vigo ha montado una gran campaña promocional diciendo que sus calles contarán con la iluminación que se colocó en la Quinta Avenida de Nueva York en 2016. Y mientras, Alicante aún no tiene quien la alumbre.

A finales de octubre, el Ayuntamiento de Alicante adjudicó la iluminación de los recorridos oficiales de Navidad y de las Hogueras. Pero el concurso de las calles comerciales quedó desierto, y así sigue a 18 días de encenderse las guirnaldas. Ahora se está invitando a empresas a que presenten sus ofertas para contar con la iluminación lo antes posible. Según fuentes del área de Comercio, disponen de un presupuesto de 85.000 euros para la iluminación navideña en zonas comerciales de toda la ciudad, lo que demuestra que se trata de «una inversión esencial en estos momentos de dificultad económica».

Fabricando material

Los adjudicatarios de la iluminación navideña oficial de Alicante, Destellos Iluminaciones trabajan a destajo para poder tener acabado sus creaciones. Su gerente, Javier Capella, lamenta que a estas alturas de año «todavía estamos fabricando material porque sabemos que nos han concedido el contrato hace quince días. Se puede trabajar con algo de falta de previsión, pero no se pude improvisar al 100%". Capella critica esta forma de trabajar al límite cuando la Navidad siempre es en las mismas fechas. Pero este problema «ni es nuevo ni es sólo del Ayuntamiento de Alicante. Esto se lleva arrastrando mucho tiempo. Diez años atrás, teníamos el triple de trabajo, hace dos años trabajábamos la mitad, y este año, la mitad de la mitad», dice Capella.

La gran novedad en la iluminación artística de la Navidad alicantina será un pino de luces de 15 metros, que se instalará en la Plaza del Ayuntamiento. «Hasta ahora eran conos de 7 metros y ahora tendrá una estructura de 15 metros, que me están haciendo en Almería. Las luces las estoy preparando en mi taller y el montaje será en la misma plaza, muy justos de tiempo. No me sale rentable económicamente, pero lo hago por mi ciudad», asegura Javier Capella.

En opinión del gerente de Destello, el concurso de las calles comerciales está desierto «por la falta de atractivo económico y por la improvisación a la hora de sacar el concurso. La contrata ha salido con un presupuesto muy similar y el doble de calles para iluminar, más los mercados municipales». Para Capella, «hay ciudades que potencian una calles concretas y aquí hay que cumplir con todos, incluso en barrios con población de otras confesiones religiosas, a los que les da igual la Navidad».

En esta misma línea se definen otros profesionales del sector. Iluminaciones Ximénez no instalará la campaña de Navidad de la ciudad de Alicante por «no ajustarse la oferta económica del concurso público a los estándares mínimos de calidad de la compañía». La multinacional con sede en Puente Genil (Córdoba) trabaja a contrarreloj para iluminar las fiestas navideñas de Alcoy (donde ha creado una nueva ornamentación propia basada en la Cabalgata de Reyes), Elche, Elda, Santa Pola o El Campello.

Una de las últimas empresas incorporadas al gremio es Decourba, asentada en Villena. Su gerente, Juanjo Ayelo comparte la opinión de que el «Ayuntamiento de Alicante es de los más complicados para trabajar». La mercantil apostó desde sus inicios por la nueva tecnología y los diseños propios. Su último producto ya está en el mercado. Ayelo explica que han conseguido la patente mundial del «Vitraled», un artículo luminoso inspirado en una vidriera, que decora tanto de día como de noche. Permite realizar unos dibujos mucho más precisos y artísticos, así como utilizar colores más frescos y novedosos. En la actualidad, Decourba trabaja en La Vila Joiosa, Benidorm, Altea, Calp, Novelda, Villena y Sant Joan d'Alacant.