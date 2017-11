«Echávarri nunca ha sabido asumir la responsabilidad de ser el alcalde de Alicante»

Tras dos años y medio como portavoz del tripartito, Natxo Bellido (València, 1975), ha decidido esta semana, junto a las otras ediles de Compromís -María José Espuch y Sonia Tirado- , abandonar el equipo de gobierno tras la negativa del alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, a dimitir pese a estar procesado e investigado por la justicia. Desde la oposición, Bellido se compromete a trabajar para que en una futura investidura, si Echávarri se marcha, no vuelva el PP a la Alcaldía.

«No solo queremos llegar juntos al 2019, sino que este tripartito seguirá cuatro años más». Éstas palabras corresponden a la entrevista que usted concedió a INFORMACIÓN en junio con motivo del segundo año del tripartito. ¿Se esperaba este desenlace apenas cinco meses después?

Pienso, quiero y deseo lo mismo. En política es muy importante la credibilidad y al cumplirse los dos años de gobierno ya avisamos que nuestra paciencia no era infinita. Por eso, la agenda judicial del alcalde, junto a los problemas que venimos arrastrando y que en buena medida son responsabilidad de no haber sabido afrontar su papel, hacen imposible que nos mantengamos en ese gobierno. Queremos formar parte de la refundación del pacto de Alicante y creemos que la fórmula para 2019 debe ser la de un gobierno plural progresista y ahí estarán Compromís y el PSOE.

También aseguró en esa entrevista que no se podían permitir entregar de nuevo el gobierno de Alicante al PP. ¿Por qué no han pactado un relevo en la Alcaldía antes de exigir la dimisión de Echávarri para evitar así la posibilidad de que la izquierda entregue el gobierno a la derecha?

Si de algo se nos puede acusar en Compromís es de exceso de paciencia. Hay gente que no entendió que diésemos esa última salida, pero se ha visto que tomamos la decisión el día correcto. Nosotros nos vamos a poner a trabajar para propiciar una nueva investidura. Si el PSOE no es capaz de liderar la salida a esta crisis, poniéndose de perfil, Compromís sí es capaz de liderar la salida a esta crisis.

Cuando se le ha acusado de estar de perfil durante este mandato, usted ha asegurado que se confundía estar de perfil con la responsabilidad. ¿El PSPV está de perfil, como usted dice, o...?

Pero, ¿esto significa que el alcalde tiene barra libre para hacer lo que quiera con tal de que no llegue el PP? Nosotros no entendemos la política así. El alcalde está llevando al Ayuntamiento a una situación de anormalidad democrática, no va a ser posible gestionar la ciudad con seis concejales y no puede ser que los juicios del alcalde supongan la condena de la ciudad. Y es verdad que su agenda judicial no tiene nada que ver con lo vivido con Castedo, aunque cuidado que al alargar esta situación nos puede recordar a épocas pasadas.

Usted dijo que se le estaba dando mucho bombo al presunto fraccionamiento de contratos. ¿Se arrepiente de esas palabras vista la evolución del asunto?

El asunto ha llegado al ámbito judicial y esta ciudad no se puede permitir ver a un alcalde que va de paseíllo, cada vez más continuo, por los juzgados. Le están lloviendo imputaciones. Se está situando a este Ayuntamiento en el lugar al que dijimos que no volveríamos, a devolver la política a los juzgados. Hablando del PP, ¿las permanentes discusiones públicas del tripartito están allanando el camino a la vuelta de los populares al gobierno de Alicante en 2019?

No creo que el PP vaya a volver en 2019. Se ha instalado una sensación en la ciudad que el tripartito es un lío, y la gente tiene razón, pero no veo a nadie pidiendo la vuelta del PP a este Ayuntamiento. Hay un ruido absolutamente insoportable del que todos somos responsables, por lo que nosotros hacemos autocrítica y pedimos perdón. Echávarri y Pavón han demostrado que no han sabido asumir institucionalmente el papel que se les había dado en las urnas. Echávarri, en concreto, más allá de que ahora con la actitud que tiene se haya convertido en el principal problema político de la ciudad, nunca ha sabido asumir la responsabilidad de ser alcalde.

¿Se arrepiente de no haber sido más beligerante en el gobierno y de haber dedicado esfuerzos a poner «paz» entre los socios?

Ha habido muchas decisiones que hemos parado, encuentros en privado donde se han dicho las cosas como se tenían que decir. ¿Que hemos podido estar más beligerantes? Seguro, pero Compromís se ha adaptado mucho mejor que cualquier otro grupo político a gobernar. Hemos hecho las cosas razonablemente bien.

Tras dos años y medio de continuas disputas en el seno del tripartito, y una vez ya imputado el alcalde, se puso sobre la mesa el pacto de refundación. ¿No llegó tarde? ¿No hubo que buscar una solución política mucho antes?

Seguro que sí.

¿Y por qué no se hizo?

Siempre hicimos propuestas para convocar la comisión de seguimiento del pacto.

¿Y una refundación entre PSPV y Compromís como la que firmaron hace dos semanas?

Estoy convencido de que se tenía que haber hecho antes, pero el PSOE ha sido contrario a estas cuestiones y la gente no nos reconoce como gobierno del cambio.

¿Se podía refundar un pacto con las mismas personas que no se han entendido en dos años?

Lo veía muy complicado, pero ante la posición del PSOE, que nos pedía más tiempo, entendíamos que podíamos avanzar en la refundación del pacto de gobierno.

Ese pacto llevó a Compromís a levantar la mano temporalmente sobre la dimisión del alcalde, lo que provocó críticas. ¿Les vino bien el inmediato procesamiento de Echávarri para volver a exigir su salida del Ayuntamiento?

Contábamos que los tiempos judiciales iban a ser rápidos. Insisto, hemos dado todas las oportunidades posibles, se nos criticó dar ese cuarto de hora más al PSOE. Ahora hemos estado más legitimados a tomar la decisión que si lo hubiéramos hecho diez días antes. Con la ventaja del tiempo, ¿se arrepiente de haber apoyado la investidura de Echávarri?

[Piensa] Pido perdón por mi responsabilidad en esa decisión. Pero a día de hoy, sigo pensando que era lógico. El señor Pavón no tiene un perfil para ser alcalde de esta ciudad y lo ha demostrado. Nosotros sabíamos que a Guanyar les iba a costar mucho ponerse en una posición de gobierno, sabemos que Pavón es mejor concejal de oposición que de gobierno, no tenía perfil de alcalde. El tiempo ha demostrado que no es la persona idónea para ocupar esa posición.

¿Qué opinión tiene sobre la gestión de Guanyar? De sus palabras se desprende que, para usted, defienden mejor el papel de criticar que el de gestionar...

Sí, aunque hay concejales que están haciendo una buena gestión. Por ejemplo, Dani Simón en Cultura, en áreas de Angulo porque el equipo técnico es muy bueno, Pavón ha hecho buenos trabajos, pero no ha tenido la capacidad de dialogar y eso ha lastrado su gestión. Miguel Ángel tenía una patata muy caliente con el urbanismo y no ha sabido resolverla. Víctor Domínguez me parece una persona de gran solvencia política.

Pero Guanyar le apartó de la Concejalía de Limpieza.

Sí, nadie ha criticado más a un concejal que Guanyar a Víctor. Yo confiaba en el trabajo de Víctor en un área muy complicada en esta ciudad. Ha sido muy honesto trabajando. Guanyar no ha sabido adaptarse a lo que significa gobernar, a no pensar sólo en tus votantes, sino en trabajar para la mayoría. Y no se puede jugar a estar gobernando y tener una patita en la oposición. En estos días, hasta que Guanyar se marche, se están alcanzando unos niveles inexplicables. Nadie entiende que Guanyar no haya abandonado el gobierno. Están, como el alcalde, alargando la agonía de forma incomprensible.

¿Considera entonces que tanto Echávarri como Pavón no tienen capacidad para dialogar?

Estoy convencido. Ahora, la mayor responsabilidad es de Echávarri, abdicó de una de sus funciones principales, que es cohesionar el equipo. Le dije que si no podía ejercer ese papel, que no fuera alcalde. Si tienes un pronto que no te puedes quitar, no seas alcalde.

¿Cree que ese carácter del alcalde ha sido decisivo para que el tripartito no haya funcionado?

Buena parte de ese ruido proviene de ahí, porque no se ha quedado de puertas adentro.

Hablando del futuro más inmediato, ¿cómo va a ser su talante desde la oposición?

Nos vamos a poner a trabajar para solucionar esta crisis, entendemos que el alcalde va a dimitir...

¿Qué fecha le pone?

Se tiene que resolver de aquí a final de año.

¿Cree que Echávarri puede dimitir antes de llegar a la «línea roja» de la apertura de juicio?

No creo que él ni el PSOE puedan aguantar más tiempo. Esto se va a complicar más a nivel de ruido, la situación irá a peor.

Habla de articular una alternativa para una nueva investidura. ¿Qué propuesta defenderá?

Garantizar un gobierno progresista en esta ciudad.

¿Con un candidato del PSOE?

Es lo que dijimos. Y si tiene que ser con otro candidato...

Pero decía que Pavón no ha dado el perfil de alcalde. ¿Usted?

Yo lo descarto. Debe ser un candidato del PSOE, pero si la solución pasa por que Natxo Bellido sea el candidato a la Alcaldía, lo asumiremos. Yo en estos momentos no quiero ser alcalde, lo que quiero es tener la confianza para poder ser alcalde en mayo de 2019.

Si dimite Echávarri, ¿será un «marrón» sustituirle en el cargo?

No es un premio, es una responsabilidad muy complicada.

¿Se plantea una moción de censura contra Echávarri?

A día de hoy, no veo un escenario de moción, aunque en política nunca puedes asegurar nada.

Hablando de 2019 y después de lo visto en estos dos años y medio de tripartito, ¿ve posible reeditar un pacto entre la izquierda pese a las heridas abiertas?

Es la única alternativa para tener gobiernos decentes. Pero hay que pensar que las mismas caras no van a ser: Pavón no será el cabeza de lista y Echávarri tampoco... La única persona que repetirá, en el ámbito de la izquierda, seré yo.

«Nos arrepentimos de no llevar el cambio de calles franquistas a un pleno»

Hablando de proyectos. ¿Con qué sensación se van del tripartito dejando aún nombres franquistas en las calles de Alicante?

Ahora lo habríamos hecho de manera diferente. No lo llevamos a un pleno porque los técnicos nos dijeron que el ámbito era la Junta de Gobierno. Nos arrepentimos de no llevarlo a un pleno. Nos vamos con rabia. Seguiremos trabajando desde la oposición.

¿Se ha hecho lo suficiente en el Plan de Inclusión Social? Hay críticas desde la Zona Norte, el Cementerio, Miguel Hernández...

Estoy satisfecho con lo hecho en el Cementerio, tengo sensaciones encontradas respecto a la Zona Norte porque no se ha avanzado lo suficiente y en el barrio de Miguel Hernández no hemos puesto en marcha los planes necesarios.

¿Ve Alicante limpia?

La ciudad no está limpia, aunque hay épocas mejores que otras. En verano se sufre mucho. Además el problema es colectivo, nos tenemos que poner las pilas. Hay que encontrar una solución a este tema: hay que ver si con una reorganización, pagando más dinero...

La libertad horaria comercial no se ha resuelto en lo que llevamos de legislatura. ¿Es justo que Alicante y València, donde el gran comercio sigue abriendo todo el año, tengan dos modelos distintos en una cuestión de competencia autonómica?

Los comerciantes están encantados con la situación actual en la ciudad de Alicante [apertura total sólo durante los meses de verano]. La administración, en este caso, tiene que ejercer de árbitro.

Pero las reglas en Alicante y en València, ahora, no son iguales.

En València no se ha cerrado el tema. A la espera de que haya o no un acuerdo autonómico, que es muy complicado, actualmente hay un equilibrio en Alicante. Nosotros estamos contentos.

El pasado viernes, aprovechando la salida de Compromís del gobierno, el PSOE aprobó la prorroga de la Plaza de Toros. ¿Lamenta no haber forzado cambios en el pliego de condiciones?

Nuestras condiciones las tiene la concejala hace casi dos meses...

Pero la prórroga se ha aprobado según pretendía el PSOE...

Nunca recibimos respuesta por parte de la concejala. También nos preocupa que el primer mensaje que se dé a la ciudadanía, en esta nueva etapa de gobierno en Alicante, sea impropio de un gobierno del cambio. Es preocupante esa primera foto del alcalde.

Él argumenta que fue un mandato del pleno municipal.

Sí, pero esto es política, y aquí se lanzan mensajes. Y su primer mensaje ha sido la prórroga de la Plaza de Toros. Es un mensaje equivocado, y más sabiendo que Compromís no quería prohibir los toros.