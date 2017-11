Empleo: lo que piden las empresas

Idiomas, ganas y capacidad de aprender, empatía y habilidad para trabajar en equipo. Estas son las cualidades que los empresarios alicantinos buscan a la hora de contratar a un universitario y que no siempre se consiguen tras cuatro o cinco años de estudios superiores. Sobre todo en el caso de los idiomas. Como explica José Luis Vila, responsable de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de Famosa, «dominar muy bien un idioma es esencial porque la mayoría de empresas hoy en día tiene presencia en otros países. Vienen muchos jóvenes a pedir trabajo con un B1 (intermedio) y eso ya no es suficiente. Hoy en día se exige un avanzado o incluso un nivel nativo para poder trabajar y es algo que por lo general no da la universidad».

Famosa es una de las empresas que ayer participó en la jornada «100 estudiantes, 20 empresarios», organizada por tercer año consecutivo por la Universidad de Alicante con el objetivo de acercar a los universitarios a la realidad laboral de Alicante. Organizados en diferentes grupos, los alumnos visitaron una veintena de empresas en el polígono industrial Las Atalayas y posteriormente pusieron en común sus experiencias en un encuentro que tuvo lugar en la empresa Expert.

La jornada sirvió para que alguno de estos jóvenes sacara valiosos consejos. «El gerente de la empresa que he visitado nos ha dado una regla de oro que va a cambiar todo mi planteamiento. Nos ha dicho que a la hora de lanzarnos a buscar empleo, mejor empezar por una empresa pequeña, donde tendremos más oportunidades de prosperar que en una grande, donde sólo seremos un número», señala Enrique Soriano, estudiante de Relaciones Laborales.

A un paso de pisar por vez primera el mercado laboral, estos chicos tienen muy claro que se enfrentan a todo un desafío. «Los empresarios nos han dicho que son optimistas y que la situación está mejorando, pero esto no va a volver a ser lo de antes de la crisis. Las empresas son ahora muy exigentes a la hora de seleccionar a sus trabajadores», afirma Lorena Patiño, estudiante también de Relaciones Laborales. Por eso los estudiantes echan en falta los idiomas en el campus. Pero no sólo eso. «Todo sigue siendo demasiado teórico, necesitamos más prácticas y mayor contacto con las empresas desde el primer momento que pisamos la universidad», afirma Ahika Darghal, estudiante de tercero de Administración y Dirección de Empresa. Su compañero Mohamed Fodil echa en falta una mayor cultura del emprendimiento, «ya que mi sueño es montar mi propia empresa».

Para un grupo de estudiantes de Ingeniería Multimedia lo que más echan en falta en la Universidad es aprender a utilizar las últimas innovaciones que hay en el mercado. «En clase trabajamos con una versión de un lenguaje de programación muy básica, luego sales a la calle y ves que las empresas manejan una mucho más avanzada», cree Nahiara Latorre. No obstante, para los Lucas Serrano, director de Comunicación de la empresa de tecnología Verne, «en muchas ocasiones lo que estudias en la universidad te parece que no sirve para nada. Pero realmente te da una base para después continuar formándote en la empresa». Con todo, este empresario echa en falta que se tiendan más puentes entre empresa y universidad.

Por su parte, José Luis Vila cree que la Universidad de hoy está muy basada en las ingenierías y las matemáticas «y es más deficitaria en la rama artística y creativa». El responsable de Famosa también echa en falta las relaciones personales, «ya que a veces cuesta encontrar a trabajadores que sepan relacionarse con personas que no conocen».