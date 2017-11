Castedo amenaza con denunciar a Mata por "insinuar" que ella "ha robado"

El vicesecretario general del PSPV, Manuel Mata, ha lamentado hoy el "linchamiento" contra el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, y ha lamentado que se le "satanice" por una "irregularidad administrativa" y se le compare con los exalcaldes populares Sonia Castello o Luis Díaz Alperi, cuando el socialista "no ha robado". Mata, en declaraciones a los periodistas recogidas por EFE, ha señalado que la situación del Ayuntamiento de Alicante le "duele muchísimo", porque se dan dos circunstancias "nada positivas": un "problema de empatía" entre los socios del gobierno local, y una cuestión administrativa "grave, que puede tener consecuencias penales", pero Echávarri "no ha robado".

Mata se refiere, por un lado, a la salida de Compromís del tripartito de Alicante confirmada ayer y a la anunciada marcha anunciada de Guanyar el próximo viernes, además del procesamiento al alcalde de Alicante por presunto fraccionamiento de contratos y, además, la investigación abierta por un juzgado por el despido de una trabajadora municipal, cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala.

Sobre los casos abiertos en la justicia contra Echávarri, Mata ha insistido en que se trata de una "cuestión administrativa", por lo que no se puede "consentir" que se ponga "en la misma balanza" al actual alcalde de Alicante con sus predecesores Castedo o Díaz Alperi. "Satanizar a una persona por una irregularidad administrativa no me parece justo, hay más alcaldes y alcaldesas en la Comunitat de otros partidos que tienen esa irregularidad", ha indicado Mata, quien, según EFE, ha defendido que el PSPV hizo una ofensiva en casos del PP porque "había fondos públicos que se habían ido al bolsillo de alguna gente" y habían "enriquecido" a algunos.

Mata ha insistido en que el "linchamiento" contra Echávarri "no es justo", porque son "cuestiones administrativas" y se trata de ver "si de verdad se han fraccionado contratos o no", al tiempo que ha recordado que el alcalde se ha comprometido a abandonar el cargo si se le abre juicio oral. Según Mata, "hay irregularidades administrativas que no son delito, hay inmoralidades que no son delito, y hay determinadas cosas que no son delito", y ha añadido: "Aquí no estamos hablando de que nadie se haya enriquecido" o se haya "beneficiado ninguna empresa en concreto". El dirigente socialista ha lamentado la "presión muy interesada" que ejercen algunos sectores que ponen "en el mismo saco" si se han hecho bien o no unos contratos con el que "se lleva el dinero de la cooperación" o "el que enriquece a un amigo suyo".



Castedo entra en escena

En respuesta a las palabras de Mata, la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo ha amenazado al dirigente socialista con llevarlo a los tribunales por sus palabras. "Tras un linchamiento, una satanización, un acoso mediático y una investigación brutal que se ha hecho sobre mí, nadie me acusa de haberme llevado nada, que no se equivoque el señor Mata", ha asegurado Castedo, quien ha invitado a Mata a decir "claramente" que la exregidora alicantina "ha robado" para irse "directamente al juzgado". "Me he mantenido al margen de la polémica que sacude al Ayuntamiento de Alicante por respeto, por no hacer un circo todavía con más sangre. Pero si no se me respeta, y se hacen insinuaciones falsas sobre mí, no solo no me voy a callar, van a tenerme enfrente y sin ningún tipo de complejo. ¿De verdad quieren que empiece también a atacar? Pues si no quieren, que no me busquen, que yo estoy muy tranquilita", ha proseguido Castedo, procesada por el presunto amaño del PGOU de Alicante y que hasta la fecha no había entrado a valorar el procesamiento de Echávarri por supuesta prevaricación.

Sobre las palabras de Mata acerca de la presunta prevaricación de Echávarri, Castedo ha subrayado que "ese delito está dentro de la corrupción, le guste más o le guste menos", y a su vez ha asegurado que, hasta las palabras de Mata, no había "entrado a criticar, cuando sería fácil hacer sangre". Por último, sobre la comparación con Echávarri, Castedo ha añadido: "Que no me pongan en la misma balanza con Echávarri, que yo puedo poner en la balanza cien obras y a ver cuántas pueden poner ellos".



Por su parte, el socialista Mata, acerca de las palabras del secretario general de Podemos en la Comunidad Valenciana, Antonio Estañ, para quien la situación de Echávarri "pone en riesgo el cambio en toda la Comunitat", le ha replicado que hay que "poner la raya" entre lo que es "grave en términos políticos y lo que no lo es".

El "número dos" del PSPV ha recordado que Estañ forma parte de una organización que "ha tenido muchos problemas judiciales", pues por ejemplo la presidenta del Parlamento balear tuvo que abandonar el cargo pero no dejó el acta, y tienen algunos concejales imputados por temas administrativos. "Si hubiera habido una relación buena, política, personal y de gestión" entre los concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante "no estaríamos hablando de esto, estoy seguro", ha aseverado Mata, quien ha añadido que en Alicante hay quien "entiende que se toman decisiones sin consultarlas" con todos.

El síndic del PSPV en las Cortes además ha lamentado que los concejales de las tres fuerzas políticas en el Gobierno local no sean "capaces de articular políticas de manera unitaria", y que, "aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, la ofensiva" sea "más dura".