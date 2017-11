El PSOE aprobará la prórroga del contrato de la plaza de toros en la Junta de Gobierno extraordinaria convocada para mañana. El alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, aprovechará así la salida de Compromís del equipo de gobierno para dar luz verde a un contrato que garantiza dos años más la celebración de corridas de toros en Alicante.

La coalición de izquierdas, liderada por Natxo Bellido, junto a Guanyar bloquearon hace dos meses en Junta de Gobierno la prórroga del contrato de la explotación de la Plaza de Toros de Alicante, en manos de UTE formada por Simón Casas Production y Toros del Mediterráneo.

Compromís explicó que su decisión pasaba por no ampliar el actual contrato y apostar por la redacción de un nuevo pliego de condiciones para la Plaza de Toros. "Compromís aboga por una nueva concepción de este recinto municipal, destinado a ser un espacio multiusos y dedicado de forma preferente a espectáculos culturales, festivos y de interés ciudadano", señaló hace un mes la formación de Bellido, que a su vez no se negó de forma taxativa a la celebración de espectáculos taurinos en la ciudad, dejando en el aire el futuro de los toros en Alicante: "Tal y como recoge el Programa Electoral de Compromís respecto a la celebración de espectáculos taurinos, en las aportaciones [para el nuevo pliego] que se realicen no se contemplará la prohibición de ninguna actividad o uso que esté recogido en el ordenamiento jurídico vigente."

Eso sí, Compromís, a sabiendas de que su voto era entonces determinante en este asunto por la polaridad de las posiciones de PSOE y Guanyar, reclamó introducir importantes modificaciones sobre el actual pliego de condiciones: "Compromís aboga por el cierre de la Escuela Taurina Municipal, así como la eliminación de determinados aspectos ligados a la promoción taurina que están presentes en el actual pliego". Sin embargo, la crisis generada en el tripartito tras los procesos judiciales abiertos contra el alcalde dejaron en suspenso la negociación entre PSOE y Compromís para acordar cambios en el pliego de condiciones.

Ahora, tras la marcha de Compromís, Echávarri ha cambiado la composición de la Junta de Gobierno, oficializada en la reunión celebrada esta mañana, dejando seis votos al PSOE y cuatro a Guanyar. De esta manera, los socialistas tienen vía libre para aprobar la prórroga del contrato, que permitirá la celebración de la Feria Taurina de Hogueras durante, al menos, dos años más. De esta manera, además, el equipo de gobierno acatará el mandato realizado por el pleno municipal, que a finales del pasado mes de septiembre votó a favor de la continuidad de los toros en Alicante con veinte votos a favor (PP, PSOE, Ciudadanos y los dos tránsfugas) y sólo nueve en contra (los de Compromís y Guanyar).

La decisión del PSOE de llevar mañana la prórroga del contrato de la plaza de toros no ha sentado nada bien en Guanyar, firme defensor de la abolición de los espectáculos taurinos en Alicante. "La propuesta será aprobada con total seguridad, ya que, tras la Junta de Gobierno local de esta mañana, el PSOE se ha atribuido una mayoría que las urnas no le dieron", ha señalado la concejala de Protección Animal, Marisol Moreno, a través de un comunicado, en el que ha señalado que el PSOE "en un ejercicio de desprecio democrático y deslealtad absoluta presenta esta propuesta que Guanyar y Compromís consiguió, con mayoría legitima, que el PSOE la retirara de la Junta de Gobierno del 9 de septiembre, y que ahora aprovechándose de la nueva composición del gobierno de Alicante, consecuencia de que Gabriel Echávarri se mantenga en el gobierno pese a estar procesado en el caso Comercio e imputado en el caso del despido de la cuñada de Luis Barcala".

Guanyar asegura que "apostará hasta el último segundo que permanezcamos en el gobierno por la desaparición de la tauromaquia y luchará para que desde el Ayuntamiento no se dé soporte al maltrato animal y se impida la cesión de espacios públicos para estas actividades". Guanyar califica de "oportunista" la decisión del PSOE "para ganar con una mayoría que no le corresponde lo que hubieran sido incapaces de ganar democráticamente. ¿Qué legitimidad tiene un gobierno compuesto por únicamente por seis concejales de 29? La ciudadanía votó una coalición de izquierdas en la que estuviéramos todos representados. La decisión que se va a tomar mañana es tramposa, ya que tan sólo se tendrá en cuenta la visión de un único partido, el PSOE", concluye el comunicado enviado por Guanyar.

