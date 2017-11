Compromís y Guanyar instan al PSPV a que fuerce la dimisión de Echávarri como alcalde de Alicante

Los grupos municipales de Compromís y Guanyar, con los que gobernaba el PSOE en el Ayuntamiento de Alicante desde junio de 2015, reclaman al PSPV que fuerce la dimisión del alcalde socialista Gabriel Echávarri, quien de nuevo esta mañana ha renunciado a abandonar el cargo después de que el juzgado de Instrucción número 2 de Alicante le haya citado como investigado por el despido de la cuñada del portavoz del PP en el Ayuntamiento, Luis Barcala. El juzgado cita por el mismo caso al edil de Recursos Humanos, el también socialista Carlos Giménez.

Compromís, que ha hecho oficial esta mañana el abandono del gobierno municipal, ha pedido al PSPV que "deje de ponerse de perfil" y fuerce la dimisión de Echávarri, al que otro juzgado, el número 9 de Alicante, ha decidido procesar por el presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio.

Así lo ha dicho el hasta hoy portavoz del gobierno municipal, Natxo Bellido, quien junto a las concejalas Sonia Tirado y María José Espuch han acudido a la secretaría general del Ayuntamiento a hacer oficial su renuncia presentando la documentación pertinente.

"Echávarri tiene que apartarse. No es tolerable y no se merecen los votantes del cambio ni la ciudadanía en general que los socialistas no asuman su responsabilidad", ha dicho Bellido, quien considera que la decisión de Echávarri de no dimitir se ha convertido "en el mayor problema de la ciudad" porque ni el Ayuntamiento ni Alicante funcionan.

Bellido también ha sido crítico con la intención de Echávarri de que el PSOE siga gobernando con sólo seis concejales. "No se puede llevar a esta ciudad y a este ayuntamiento a la excepcionalidad democrática", ha dicho.

Sobre todo, porque "no es cumplir el mandato" de las elecciones municipales de 2015. "Supone traicionar la voluntad de los ciudadanos que votaron por el cambio basado en la pluralidad". Asimismo ha asegurado estar convencido de que finalmente el alcalde dimitirá y ha admitido la parte de responsabilidad de Compromís en lo ocurrido porque le votaron en la investidura.

Por su parte, Guanyar, que se mantiene en el gobierno municipal hasta el día 15, plazo que han dado a Echávarri para que se marche voluntariamente, también reclama la intervención del PSPV. "Es un nuevo despropósito del alcalde -mantenerse con seis concejales- contra viento y marea. Le da igual. Esperamos que a su partido no y de aquí al día 15 le fuercen a dimitir", ha dicho el vicealcalde Miguel Ángel Pavón.

"No sé qué tiene que pasar para que Echávarri dimita. La situación no puede ser más insostenible", ha añadido el edil de Guanyar, que considera un sinsentido que el alcalde pida un sobreesfuerzo a los funcionarios. "Ese no es su papel, sigue confundiendo los papeles, como ocurrió con el caso de los contratos de Comercio encargando a asesores funciones que no podían llevar adelante".



Oposición

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, ha afirmado que el alcalde no tiene la "legitimidad de las urnas" para gobernar en solitario, tras la marcha de Compromís hoy, y de Guanyar, que se hará efectiva el día 15, al igual que tampoco tiene "credibilidad ni ética ni política".

Para Barcala, el problema va más allá del número de concejales puesto que, según ha dicho, los socialistas han demostrado su incapacidad de gobernar las áreas que tenían asignadas, como por ejemplo las de Hacienda, Turismo o Comercio. Barcala cree que estas competencias han estado "mal gestionadas" por lo que es "muy preocupante" que ahora seis ediles asuman las áreas que antes ostentaban 14 personas.

El portavoz popular ha criticado que el alcalde "se aferre al sillón" y que Guanyar Alacant y Compromís se vayan del barco "cuando empieza a hundirse".