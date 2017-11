Marzà anuncia la gratuidad de las escuelas para niños de 2 a 3 años

El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha anunciado la mayor inversión en el área educativa en diez años con un total de 4.546 millones, con los que, entre otras medidas, habrá un incremento en el dinero asignado por alumno de un 18,7 por ciento respecto al curso 2014-15, la gratuidad de todas las 'escoletes' municipales de dos años o un descenso de un 15 por ciento en las tasas universitarias.

La Generalitat Valenciana destinará en 2018 un total de 4.720 millones de euros a las áreas de gestión de esta conselleria, tal y como figura en los presupuestos que Marzà ha desgranado este lunes en las Corts y que ha definido como "el mejor" que podían presentar en la línea de "los acuerdos del Botànic" y "pese a la infrafinanciación y las deudas". Según ha dicho, "evidencian experiencia en la gestión".

En el área de Educación, Marzà ha destacado que se invertirá "más de lo que se invertía antes de la crisis" y ha explicado que la inversión por alumno aumenta un 18,7% respecto al último curso del anterior gobierno, con cerca de 1.000 euros más por alumno (hasta un total de 5.950 euros) y en el eje de "igualdad de oportunidades" se destinan 270 millones para transporte escolar, becas comedor, el programa XarxaLlibres, educación especial, bono infantil y becas universitarias.

A través del incremento del bono infantil hasta los 42 millones, el titular de Educación ha resaltado que se logrará que en el curso 2018-19 todas las aulas de dos años de las 'escoletes' municipales sean gratuitas. Son un total de 248 escuelas infantiles municipales que ofrecen educación de dos a tres años (59 en la provincia de Alicante; 21, en Castellón y 168 en Valencia) y el objetivo es incrementar el alumnado de esta etapa que en la actualidad supera los 40.000 alumnos. Además, el aumento presupuestario del bono permitirá mejorar el próximo curso las ayudas para los tramos de cero a uno y de uno a dos años.

También se busca "la consolidación de las mejoras laborales" del profesorado: se consolidan los 4.500 docentes incorporados desde hace dos cursos y se contempla para el curso 2018-19 el personal de refuerzo necesario para la aplicación del plurilingüismo. "Más profesores, menos alumnos, mayor calidad educativa", ha dicho Marzà, quien ha subrayado que se sigue bajando el ratio de alumnos por aula hasta los 22,5 de media, "cuando estaban entrando 30".

Igualmente, se pondrán en marcha planes de acompañamiento específicos, especialmente destinados a las zonas castellanoparlantes, se buscará el objetivo de disponer de 1.000 auxiliares de conversación, y crecerá la partida de formación del profesorado "para que más gente pueda irse a formarse al extranjero".



"UN GRAN ESFUERZO PARA ACABAR CON LOS BARRACONES"

Otro de los ejes en los que se concentra la inversión es en el de las infraestructuras educativas, al que se destinarán 213 millones, 80 más que en 2017, y que incluye el plan 'Edificant'. El conseller ha apuntado que ya se han acabado 18 centros y otros 18 están en construcción, además de la adjudicación del CEIP 103 de València y de más de 400 actuaciones menores en toda la Comunitat.

Así, Marzà ha asegurado que su departamento realiza un "gran esfuerzo" y "uno de los saltos más grandes" para "acabar con los barracones" y conseguir "aulas dignas" para los niños valencianos. "Queremos que sea más rápido", ha afirmado el conseller.

En cuanto al capítulo de "igualdad de oportunidades" de las cuentas de este departamento, se contempla un descenso de las tasas universitarias de un 15% el próximo curso 2018-2019 respecto a 2016 y un aumento del presupuesto destinado a becas, que alcanza los 30 millones, un 35,7% más que en 2017. También se ha abonado "buena parte" de la deuda con las universidades y se mejorarán las becas comedor, con 70,2 millones.

En investigación, se activará en 2018 el plan GenT para la "atracción y retención del talento investigador", con 4,1 millones de inversión: 2,6 destinados a ayudas para captar talento y 1,5 para la contratación de investigadores de excelencia de centros de prestigio internacionales.



CULTURA Y DEPORTE

El área de Cultura recibirá 107,5 millones, con un crecimiento de casi 29 millones desde 2015. Se incrementa el presupuesto para programación y producción cultural. Así, sube cerca de un 60% el dinero dedicado a producciones propias del Institut Valencià de Cultura y para el fomento de la producción creativa en general se destinan alrededor de 65 millones, ocho más que en 2017. Además, el IVAM recibirá 7,3 millones más y casi se duplica el presupuesto del Consorcio de Museos, de 2 a 3,9 millones.

También destaca la promoción de la lectura, con 14,5 millones para el programa de libros, archivos y bibliotecas y un 45% más dedicado a ayudas al sector.

El objetivo, según Marzà, es "aumentar la programación y producción cultural, garantizar los derechos culturales y la democratización del acceso a la cultura por todo el territorio".

Finalmente, en cuanto a Deporte, su presupuesto aumenta un 23 %, hasta los 27,5 millones, mientras que, respecto a 2015, el incremento es de un 72%. Con estos recursos se dan más recursos al programa 'Esport a l'Escola', que sube hasta los 400.000 euros; se aborda una mejora en el acompañamiento a los deportistas de élite que compaginan estudios y competición con un 144% más de presupuesto.

Asimismo, se incrementan las líneas destinadas a la "cohesión e integración de colectivos desfavorecidos" a través del deporte y esta línea pasa de 110.000 a 300.000 euros.



"MALA GESTIÓN Y SECTARISMOS"

Tras la exposición de Marzà, el diputado del grupo 'popular' Miguel Ángel Mulet ha criticado la "mala gestión" y los "sectarismos" que considera que se desprenden de los presupuestos de esta conselleria, en los que ve "partidas inadecuadas o insuficientes".

"Se queja de infrafinanciación y no es capaz de gastar ni lo que presupuesta", ha denunciado el parlamentario del PP, a lo que se ha sumado la también 'popular' Beatriz Gascó, quien ha destacado que este Consell "recibe 2.600 millones más desde que empezaron a gobernar". "No es elegante que se atribuya méritos que no le corresponden", le ha espetado.

El conseller ha respondido a Gascó que "si tuviéramos una buena financiación, las universidades valencianas podrían ser gratuitas o tendríamos un profesor más por centro educativo", ya que "solo con estar en la media, esta conselleria tendría 300 millones más cada año".

Por parte de Ciudadanos, Mercedes Ventura ha lamentado que "han maquillado las cuentas con mucha imaginación e ingresos inexistentes en una estrategia de marketing" y ha cuestionado "por qué duplica ayudas a entidades catalanas y a prensa en valenciano". "Ese cariño se lo podría dar a los alumnos con necesidades educativas especiales o a ofrecer estancias en el extranjero a los alumnos de secundaria", ha opinado.

Desde Podem, César Jiménez ha lamentado que hay demandas de esta formación "que no aparecen o no están concretadas" y también que "la eliminación de barracones no ha avanzado al ritmo deseable", por lo que espera que se incremente la inversión de la Conselleria en este punto.

Sobre este aspecto, Marzà ha argumentado que se han ejecutado más de 52 millones para este fin y ha comentado que han multiplicado por cuatro "lo que se ejecutó en todo 2014".

El diputado de Compromís Josep Nadal ha resaltado que "rescatar personas no es un eslogan, quiere decir que cuando llegue septiembre las familias tengan los libros pagados o que los niños de dos años tengan las 'escoletes' gratis", y la socialista Ana Besalduch ha recordado "la poca eficiencia con los recursos públicos y el malgasto del PP" en este departamento.