Bellido «planta» a Pavón en la reunión de seguimiento del pacto a la que tampoco va el PSOE

El portavoz del tripartito y del grupo municipal de Compromís, Natxo Bellido no asistió ayer a la reunión de seguimiento del pacto de gobierno. Alegó a este diario que tenía que ir a una junta de distrito mientras miembros de su grupo dijeron que no pudo acudir por problemas familiares de última hora. Da igual. Bellido sabía, al igual que todos los asistentes a la reunión, que aquello no iba a servir para nada desde el momento en que el PSOE anunció que no se va a sentar con Guanyar mientras siga pidiendo la cabeza del alcalde. Al final, se reunieron las concejalas de Compromís, María José Espuch y Sonia Tirado, y el vicesecretario local y portavoz del partido en Alicante, Ismael Vicedo, con tres ediles y otros cargos de Guanyar con Pavón a la cabeza.

Miguel Ángel Pavón restó importancia a la ausencia de Natxo Bellido al considerar que Compromís estaba suficientemente representado, y destinó su artillería a su otro socio de gobierno. «Ha sido un encuentro entre dos, no la que queríamos a tres bandas, como es la reunión de seguimiento del pacto», indicó tras la reunión que duró apenas tres cuartos de hora. El vicealcalde lamentó «que el PSOE se aparte de forma unilateral de ese organismo y evidencie que no hay voluntad de diálogo. No sabemos si el PSOE con este desplante, que nos parece irresponsable, da por extinguido, en lo que a ellos se refiere, el pacto que firmamos en 2015». Pavón añadió que «Compromís nos dice que el pacto sigue vigente, pero no sabemos si el PSOE se considera vinculado a él. De una forma u otra siempre han venido a las reuniones de seguimiento aunque fuera con gente de mayor o menor peso». Aunque Guanyar conocía con antelación la decisión del PSOE de no asistir al encuentro mientras pidan la dimisión del alcalde, Pavón aseguró que «no entendemos bien por qué no han asistido porque siempre se puede hablar, cada uno con nuestras posiciones y se puede dialogar» insistiendo en varias ocasiones en que «nos gustaría saber si en el PSOE se sienten vinculados al pacto o no».

Guanyar reiteró ayer su decisión de salir del tripartito si el alcalde no dimite antes del día 15. «Creemos que la mejor estrategia para que Echávarri dimita es dejarle solo en el equipo de gobierno, y Compromis piensa que el pacto que han alcanzado con el PSOE es una buena estrategia para conseguir la dimisión», añadió Pavón, para concluir afirmando que «yo creo que el alcalde acabará dimitiendo más tarde o más temprano y entonces habrá que negociar y hablar de una nueva investidura».

Por su parte, Ismael Vicedo, destacó tras el encuentro que «desde Compromís exigiremos el cumplimiento del pacto que tenemos firmado con la dirección nacional del PSPV», en referencia al compromiso de que el alcalde dimitirá si se produce una nueva imputación o se agrava su situación en los tribunales. «A partir de ahí queremos solucionar los problemas y marcar objetivos en la legislatura Eso ya llegará. Ahora todo apunta a que el PSOE tendrá que cumplir sus acuerdos», manifestó Vicedo.