Pavón: "Echávarri más tarde o más temprano va a dimitir"

El vicealcalde de Alicante y líder de Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, ha insistido en que su grupo tiene "la voluntad de recomponer" el equipo de gobierno y, por ello, ha lamentado que el PSPV no haya asistido este viernes a la reunión de la Mesa de Seguimiento del Pacto.

Pavón ha recordado que Guanyar tiene el mandato de su Asamblea de abandonar el equipo de Gobierno si el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, no dimite. Una circunstancia que Pavón ha opinado que se producirá "más tarde o más temprano" y que ello abriría la puerta a negociar un nuevo pacto con un nuevo alcalde.

"Tendrá que haber una nueva investidura, y eso conlleva siempre una negociación; pero también puede pasar por volver a integrarnos en el equipo de Gobierno", ha manifestado.

Guanyar había convocado a sus socios de PSPV y Compromís a la Mesa de Seguimiento del Pacto de Gobierno para esta tarde, después del acuerdo alcanzado entre socialistas y nacionalistas de la semana pasada para refundar el acuerdo y tras las dos investigaciones iniciadas contra Echávarri por el supuesto fraccionamiento de contratos en Comercio y por el despido de una trabajadora temporal de Cultura.

Finalmente, la reunión de la Mesa de Seguimiento se ha producido a dos bandas, ya que solo ha asistido Compromís, y ha terminado a las 18 horas, una hora después de su inicio.

"Sabemos que al Partido Socialista no le gusta que pidamos la dimisión de Echávarri, pero, en cualquier caso, creo que, independientemente de que tengamos esa exigencia, se puede hablar", ha alegado Pavón ante la no comparecencia de los socialistas, a los que ha criticado que "ni siquiera" quieran hablar de "la situación tan complicada en la que estamos ahora".

A juicio de Pavón, la Mesa de Seguimiento del Pacto era el "marco" y "mucho más después de la novedad judicial que ayer se conoció", ha alegado por el traslado a los juzgados de la denuncia de fiscalía por el despido de la cuñada del portavoz del PP Luis Barcala.

Miguel Ángel Pavón ha rechazado hablar sobre la propuesta que Compromís ha llevado al encuentro, pero ha indicado que han trasladado a sus socios la propuesta de su Asamblea, que pasa por la dimisión de Echávarri.

"Consideramos que la situación es insostenible y no se puede dar más tiempo del que ya está encima de la mesa --más allá del día 15 de noviembre--, y desde luego no vamos a cambiar nada", ha agregado. Pavón ha considerado: "Panorama judicial, lo tiene muy mal" y "es muy probable que acabe procesado, que es la línea roja que pone el PSPV".



"DESPRECIO"

El vicealcalde ha criticado el "desprecio" del PSPV hacia la Mesa de Seguimiento del Pacto y se ha cuestionado si los socialistas consideran si "ya no existe".

No obstante, Pavón ha puntualizado que, para Compromís, el pacto de 2015 "sigue vigente", y ha incidido, además, que para Guanyar el acuerdo de hace una semana "no existe": "Y que no nos pidan sumarnos porque no vamos a entrar en esa dinámica una vez que se nos excluyó".