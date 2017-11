Un informe revela que el móvil de la viuda de Sala se conectó tras salir el yerno de Novocar

Pide que se investigue por qué no están en los listados aportados por la Policía.

La aplicación de WhatsApp del teléfono móvil de María del Carmen Martínez, viuda de Vicente Sala, expresidente de la CAM, se conectó el día del crimen a una hora en la que su yerno Miguel López, investigado por asesinato en un juzgado de Alicante, ya se había marchado del establecimiento Novocar, donde mataron a la mujer de dos disparos. Este nuevo dato figura en un informe pericial realizado a instancias de la defensa del yerno de María del Carmen y que se presentó ayer en el juzgado de Instrucción número 7 de Alicante junto a varios escritos donde se solicita la práctica de nuevas diligencias y en los que se cuestiona que el crimen se produjera como ha sostenido la Policía desde el principio.

El abogado defensor de Miguel López, Javier Sánchez-Vera, indica en un escrito que el informe pericial sobre el teléfono móvil de la viuda de Vicente Sala revela que María del Carmen estaba viva a las 18:55:23 horas porque se conectó en ese momento a la aplicación de WhatsApp, por lo que es imposible que a esa hora hubiese recibido los disparos. La defensa precisa que llegó a conectarse a WhatsApp, pero sin llegar a mandar mensajes y destaca que este nuevo dato refuta la hipótesis policial de que Miguel López disparase a María del Carmen sobre las 18:25 horas.



«No pudo disparar»

El abogado del yerno añade que la Policía aseguró que el investigado por el crimen se marchó de Novocar mucho antes de las 18:55 horas, momento en que María del Carmen abrió el Whatsapp, por lo que «es cristalino que Miguel López no pudo disparar», indica el escrito de la defensa. Una de las cámaras revisadas por la Policía graba a Miguel López a las 18:38:35 en la carretera de Ocaña en dirección a su domicilio, lo que demuestra que ya no estaba en Novocar cuando se activó el WhatsApp de la víctima, indica el letrado del investigado.

Este no es el único dato revelador que se recoge en el informe aportado por la defensa, realizado por reputados peritos que han participado en conocidos casos como el de José Bretón o el de la muerte de Jimmy, el hincha del Deportivo de La Coruña. Sánchez-Vera resalta en su escrito que el teléfono móvil de María del Carmen fue conectado a dos ordenadores diferentes y se copiaron sus datos. El usuario habitual de uno de ellos es Vicente Sala y el otro el informático de la empresa, por lo que la defensa pide al juez que autorice a los peritos el acceso a los ordenadores para «agotar todas las posibilidades de investigación».

Los peritos que analizaron el móvil de la viuda de Vicente Sala descubrieron también que el día del crimen hubo llamadas entrantes y salientes con posterioridad al asesinato que no aparecen en el listado entregado por la Policía en el juzgado. Según el escrito presentado por la defensa de Miguel López, en los listados no figura una llamada entrante realizada el día del crimen a las 20:11 y que además fue contestada. Dicha llamada, que tuvo una duración de un minuto y quince segundos, fue borrada del terminal y se realizó desde el teléfono de Vicente Sala, precisa el letrado, quien considera que el hecho de que no aparezca en los listados entregados en el juzgado «no parece ser producto de un error». Considera importante que se contestase a alguna llamada en el móvil de una persona fallecida –pieza de convicción– y estima necesario averiguar qué ocurrió.

Además de las llamadas entrantes, Sánchez-Vera señala que el informe pericial acredita que se eliminaron del terminal doce llamadas salientes realizadas con posterioridad al fallecimiento de María del Carmen, una de ellas a un número de la esposa del hijo de la víctima. Los peritos también han reflejado en su informe que se ha borrado todo el historial de internet. Para tratar de aclarar lo sucedido el abogado pide al juzgado que cite a los peritos para ratificar su informe y solicite a Vodafone que aporte el listado de llamadas sin pasar previamente por la Policía.

La defensa del yerno aportó ayer también documentos que en su opinión reflejan que Vicente Sala sabía que sería el poseedor de la acción de oro en caso de fallecimiento de su madre y en el juzgado declaró que le perjudicaba su muerte porque el control pasaba a sus hermanas. En otro escrito pide al juzgado que autorice un informe pericial sobre las cuatro huellas halladas en el coche de la víctima y una pericial forense por la Escuela de Medicina Legal de Madrid.