El PSOE descarta la marcha de Echávarri tras la decisión de Fiscalía: "No va a dimitir"

El portavoz de la Ejecutiva del PSOE de Alicante, Lalo Díez, ha asegurado que el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, "no va a dimitir" tras la decisión de Fiscalía de remitir al juzgado la investigación por el despido de una trabajadora interina del Ayuntamiento, cuñada del portavoz municipal del PP. "El alcalde no va a dimitir ni el 15 de noviembre, ni el 14 ni el 16. Vamos a seguir trabajando por lo que le interesa a la gente", ha señalado Díez tras conocerse la postura del Ministerio Público, en alusión a la fecha puesta por Guanyar Alacant para abandonar el tripartito si Echávarri no deja antes el cargo.

El portavoz de la dirección socialista, en un audio remitido a los medios, ha añadido que el partido mantiene el "compromiso" suscrito con Compromís para la "refundación del pacto de gobierno". "El PSOE tiene un compromiso y va a mantener la Alcaldía hasta el año 2019. Quien entra, quien sale, quien viene y quien va será el que tenga que explicar qué es lo que hace. Nosotros seguimos manteniendo nuestro compromiso de un acuerdo de gobierno con Compromís", ha añadido Díez, quien ha transmitido al PP que no tenga "prisa" por acceder a la Alcaldía. "Estamos convencidos de que la justicia resolverá a favor del alcalde de Alicante. Los técnicos municipales han dicho que el despido era procedente. Que no tenga prisa Barcala porque el PSOE tiene claro que no va dejar en manos de los mismos que han estado saqueando y expoliando las arcas municipales del Ayuntamiento de Alicante durante veinte años", ha concluido el portavoz de la Ejecutiva del PSOE.

La decisión de Fiscalía de remitir la investigación al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, al juzgado al detectar indicios de presunta prevaricación en el despido de una funcionaria interina, cuñada del portavoz municipal del PP, ha provocado la suspensión de la reunión prevista para esta tarde entre Compromís y el PSOE para avanzar en la "refundación" del pacto de gobierno.

"Compromís da por congelado el proceso de refundación del pacto de gobierno de Alicante y por eso ha desconvocado la reunión prevista para este jueves por la tarde con representantes del PSOE. En este encuentro se tenía que avanzar en el desarrollo del citado manifiesto", ha señalado la formación que lidera Natxo Bellido a través de un comunicado, en el que han subrayado que Compromís está "a la espera de que el juzgado correspondiente admita a trámite la denuncia de la Fiscalía y se confirme la condición de Echávarri como investigado formal en esta causa".

En este caso, continúan la coalición de izquierdas, "exigirá al PSOE que cumpla con aquello acordado en relación al proceso de relevo de la Alcaldía de Echávarri, confiando en que las dos partes asuman los compromisos firmados en el acuerdo de la semana pasada". El comunicado añade que, en el caso de que esa situación no ocurra y Echávarri se aferre al cargo, "Compromiso dará por cerrado el proceso de refundación del pacto y abandonará el gobierno municipal".

En esa línea, Compromís añade que "ve con gran preocupación el devenir de la situación judicial del alcalde de Alicante", después de conocer la decisión de la Fiscalía de trasladar al juzgado la investigación abierta por un presunto delito de prevaricación en relación con el despido de una empleada municipal de la Concejalía de Cultura.

Compromís, por otro lado, ha anunciado hoy que acudirá a la reunión convocada mañana por Guanyar Alacant. Además, el próximo martes, Compromís convocará a su Ejecutiva local para "analizar la situación y tomar las decisiones que correspondan en el marco de cumplir con aquello acordado en el manifiesto de refundación del pacto de gobierno y la resolución de la Ejecutiva local del 29 de septiembre, que fue ratificada por la Asamblea de Compromiso de 17 de octubre".

Desde el otro socio de gobierno, el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, ha destacado a través de un comunicado de prensa la relevancia de la reunión prevista para mañana. "Entendemos que es más necesaria que nunca la reunión que hemos convocado mañana de la mesa de seguimiento del pacto de gobierno por el agravamiento de la situación judicial del alcalde tras remitir Fiscalía al Juzgado la denuncia por el despido, presuntamente arbitrario, de una trabajadora interina de la concejalía de Cultura".

Según Pavón, si Fiscalía remite la denuncia al Juzgado es "porque aprecia indicios de delito en el proceder del alcalde". Por eso, el líder de Guanyar apunta que la "situación" del alcalde "se hace cada vez más insostenible y sólo tiene una salida posible". Pavón concluye, en evidente alusión a Compromís, que espera "que otras formaciones políticas cumplan con los compromisos adquiridos si se producía un agravamiento de la situación judicial del alcalde".

Antes de que se pronunciasen sus dos socios de gobierno, Alcaldía ha enviado un comunicado en el que señalaba que "la situación jurídico-procesal del alcalde de Alicante no varía por la remisión de esta denuncia al juzgado". "El juzgado que por turno de reparto corresponda deberá proceder a admitir, en su caso, la denuncia trasladada por el ministerio público", han subrayado desde el entorno de Echávarri a través de un escrito, en el que han añadido que "el alcalde quiere agradecer al Ministerio Fiscal el exhaustivo y detallado estudio que del asunto ha realizado que sin duda -según Echávarri- favorecerá la decisión que en su momento deba de tomarse en el juzgado".

Para el regidor socialista, la situación relativa a la "refundación" del pacto de gobierno "no varía", ya que al firmar el documento entre PSOE y Compromís "ya era previsible el envío de esta denuncia al juzgado, al estar el Ministerio Fiscal fundamentado por el principio acusatorio". Respecto a esas situaciones judiciales, el punto número dos de la "refundación" del pacto de gobierno se limita a hablar de la "investidura" de un nuevo alcalde como "punto imprescindible para poder avanzar en el proceso en el caso de apertura de juicio oral al actual alcalde de Alicante".

En cambio, desde Compromís ya señalaban a la firma del documento que cualquier variación a peor de los procesos abiertos contra el alcalde provocaría su salida del equipo de gobierno. "En el caso de que se agrave la situación jurídica del alcalde, todas las partes firmantes entienden y asumen que se cerrará la posibilidad de avanzar en este proceso de refundación, se darán por extinguidos los compromisos adquiridos en el presente manifiesto y habrá que activar el punto dos", reflejaba el documento firmado a dos bandas la pasada semana.



La oposición (y Podemos)

El portavoz municipal del PP, Luis Barcala, ha señalado que la situación del alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, se "complica muchísimo", tras la decisión de Fiscalía de remitir el despido de una trabajadora interina, que a su vez es su cuñada. Además, en clave política, Barcala ha insistido que "el pacto de refundación ha tenido la vida mas corta de los pactos del tripartito, porque ha durado una única semana". Para el portavoz popular, Compromís debe posicionarse ahora y decidir si continúa o rompe el pacto de gobierno. Guanyar ya había anunciado que dejaría el tripartito de Alicante si Echávarri no dimite antes del próximo 15 de noviembre.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, ha insistido en la difícil situación que se le presenta a Echávarri. "Desde Ciudadanos respetamos los tiempos judiciales, aunque era previsible lo que iba a ocurrir ya que la destitución de esta funcionaría fue cuando menos arbitraria. Lo que parece evidente es que las cosas se le complican a Echávarri cada día que pasa", ha concluido Giraldo.