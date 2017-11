UGT y CC OO se desmarcan y ponen contra las cuerdas el pacto del comercio

Fiel a la narrativa de desencuentros del sector del comercio, el último pacto de horarios comerciales alcanzado por el sector y presentado por el conseller Climent casi como definitivo, está otra vez a punto de saltar por los aires. De nuevo en la casilla de salida.

Los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO recibieron ayer la propuesta definitiva elaborada por la Dirección General de Comercio, la que desarrolla al acuerdo lanzado por las patronales del gran y pequeño comercio (Anged, Covaco, Cecoval y Asucova).

Y según trasladan a este diario los representantes de ambas centrales sindicales, en estos momentos su voto se encamina hacia el no, lo que evita la unanimidad que reclama la conselleria para elevar el acuerdo propuesto a definitivo.

El 7 de noviembre se reúne el Observatorio Valenciano del Comercio para tomar una decisión definitiva sobre el principio de acuerdo adoptado el pasado 11 de septiembre. «La propuesta no tiene recorrido. Ya dijimos que algo que empeore la situación no sería ni asumible. No sé si el día 7 habrá otra propuesta; a esta, la respuesta es no», señala el representante de UGT.

CC OO, de partida, también tiene una posición contraria y crítica. «No nos gusta porque aumenta el número de festivos a trabajar de 10 a 12 en la mayoría de municipios de la Comunitat Valenciana», señalan.

Además de esto, la propuesta de las patronales confirma que València y Alicante (además de las ciudades que pidieron tener libertad horaria todo el año) podrán abrir los domingos y festivos desde el Domingo de Ramos al Domingo posterior al Lunes de Pascua; y los domingos y festivos entre el 15 de junio y el primer domingo posterior al 6 de enero, lo que arroja un total de unos 40 festivos, frente a los 63 actuales.



¿Y ahora en Alicante?

Y mientras en la ciudad de València existe ahora la libertad total en cinco zonas del municipio, la Conselleria de Economía impuso el cierre durante los festivos en la ciudad de Alicante desde el pasado 15 de septiembre.

Según esa resolución, sólo está permitida la apertura total de los comercios durante los tres meses de verano. Esta decisión sobre Alicante está recurrida, entre otros, por el Ayuntamiento de la localidad, El Corte Inglés y tres centros comerciales.