Interinos docentes que siguen sin cobrar denuncian la falta de presupuesto en Educación

«Ni siquiera me garantizan que vaya a cobrar en noviembre porque no hay dinero». Es una de las interinas docentes afectada por no cobrar su nómina en septiembre, ni ahora en octubre, y con la amenaza de tampoco hacerlo en noviembre.

Prefiere mantenerse en el anonimato, tras haber reclamado expresamente una explicación ante la dirección territorial de Educación en Alicante, en concreto en el servicio de Nóminas. «Me han dicho que no llega lo presupuestado para pagar a todos...», lamenta.

Como esta profesora especialista de Secundaria, los sindicatos de enseñanza calculan que al menos hay un millar de afectados a los que ofrecen sus servicios jurídicos y recomiendan que presenten la correspondiente reclamación «para exigir los intereses de demora a la administración», como destacan en el STEPV.

Lo sucedido en septiembre con alrededor de dos mil profesores se reproduce ahora para entre 500 y 1.000, que o bien no han cobrado ninguno de los dos meses, o han logrado el sueldo de septiembre pero no el de octubre.

«Desde Educación en Alicante han solicitado por escrito una modificación de crédito para poder pagar a todo el mundo. Yo no vengo a trabajar gratis y en el instituto no meda ni de comer ni lo que me cuesta el alquiler», añade la docente afectada.

El STEPV denuncia nuevos impagos de nóminas este mes de octubre por distintos motivos, entre los que cita al profesorado adjudicado en julio a quienes no se han grabado los datos todavía; adjudicados en septiembre que al incorporarse a mediados de mes se les deja habitualmente para el cobro el mes siguiente; y profesorado adjudicado en septiembre que sólo ha cobrado una nómina, no las dos, e incluso los hay que han cobrado octubre pero no septiembre.

El sindicato exige «soluciones inmediatas para que el personal afectado pueda cobrar en tiempo y forma». Además reclama de la conselleria que «adelante las nóminas impagadas de inmediato».

El STEPV afirma que seguirá «presionando para que se cumpla la obligación de abonar las nóminas en tiempo y forma», y que continúa exigiendo «más personal en las direcciones territoriales y más tiempo para grabar las nóminas, así como la digitalización de la documentación que deben presentar miles de docentes cada año para agilizar el trámite de dar de alta al personal».



Grave

Para el sindicato ANPE «la Administración sigue sin resolver uno de los temas más graves y ya históricos en la gestión de los recursos personales, como es el pago puntual de la nómina a sus trabajadores».

Añade que con el impago de octubre «vuelve a vulnerar el principal derecho individual del trabajador que es su remuneración», y rechaza «la previsión de pagar estos atrasos a final del mes siguiente», exigiendo una solución «inmediata» ante problemas «ajenos al personal docente que se incorporó puntualmente a su puesto.

Al igual que CSIF, ofrece a los afectados sus servicios jurídicos.