Pavón: "El problema no es el PSOE, es Echávarri, es imposible gobernar con él"

Guanyar Alacant ha convocado hoy a sus todavía socios de gobierno (PSOE y Compromís) a la comisión de seguimiento del pacto, el próximo viernes a las 17.30 horas. Así, la formación que lidera Miguel Ángel Pavón descarta reunirse a dos bandas con Compromís, formación que le había solicitado una reunión esta semana tras la firma del pasado jueves del nuevo acuerdo de refundación con el PSOE. "Reclamamos que se reúna el órgano competente. La voluntad de Guanyar es iniciar un proceso de diálogo, pero siempre a partir de la dimisión del alcalde. Esperemos que acepten esta convocatoria, es urgente e inaplazable", ha insistido Pavón, quien ha subrayado que "el problema no es el PSOE, sino Echávarri" y a su vez ha apuntado que "no reconoce" el acuerdo de "refundación" del pacto de gobierno firmado el pasado jueves por sus dos socios y de cuya negociación fue excluido Guanyar.

Para su portavoz, el regidor socialista es el principal obstáculo para el gobierno del cambio en Alicante. "Ha sido incapaz de liderar el proyecto, ha gobernado al margen del pacto. Es imposible un gobierno del cambio con Gabriel Echávarri como alcalde, ha sido desleal al pacto de gobierno", ha proseguido Pavón en una comparecencia pública de los cinco ediles de Guanyar en la sala de prensa del Ayuntamiento de Alicante, a la que también han acudido buena parte de los asesores de la formación y el portavoz de la asamblea de Guanyar Alacant, Luis Fernando Sevilla.

Según Pavón, Guanyar tiene la "voluntad" de "recuperar el pacto suscrito tras las elecciones municipales de 2015 y "garantizar" su "vigencia hasta el final de la legislatura". Eso sí, el portavoz de la marca blanca de EU en el Ayuntamiento ha vuelto a poner como condición que Echávarri deje de ser el alcalde y ha mantenido el próximo 15 de noviembre como la fecha tope para que Guanyar continúe en el gobierno local si el socialista no presenta antes su dimisión. "Mantenemos el mandato de la asamblea. El 15 de noviembre no está supeditado a ningún pleno", ha proseguido Pavón, quien ha aventurado que lo normal sería que si la situación no cambia Guanyar esté fuera del ejecutivo local cuando se celebre el Debate sobre el Estado de la Ciudad, previsto inicialmente para el próximo 6 de noviembre, pero que ha sido aplazado por Echávarri sin nueva fecha.

Pavón también ha admitido que las duras palabras que le dedicó el concejal socialista Carlos Giménez el último pleno, en las que le acusó de querer "paralizar" la ciudad y de no atender a sus competencias (tener limpia la ciudad y elaborar el nuevo Plan General), le dejaron "perplejo". "Estuvo fuera de lugar y fuera de tono.



Domínguez, de nuevo en la Junta de Gobierno

Por otro lado, el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha firmado hoy un decreto para devolver el voto a Víctor Domínguez en la Junta de Gobierno, de la que fue excluido en una decisión unilateral del socialista tomada a principios de este año. Esta iniciativa para intentar "tender la mano" a propuesta de Compromís, sin embargo, no ha encontrado la respuesta esperada en Guanyar. "No admitimos migajas. No tiene valor porque no está negociado, es un gesto dadivoso del alcalde", ha asegurado Domínguez en la misma comparecencia de Pavón y del resto de concejales de Guanyar