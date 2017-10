Puig: «Han ganado los 'hooligans' de las dos partes y ha perdido la sociedad»

Los alcaldes de Alicante, Elche y Orihuela respaldan la actuacion del Gobierno para aplicar el 155.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, calificó ayer de «día triste para los demócratas» después de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña y reclamó volver al mismo tiempo a la legalidad y al diálogo. Además, lamentó lo ocurrido en el Parlament y «todos los aplausos que se están produciendo». «Si ganan los 'hooligans' de un lado y de otro pierde la sociedad y la convivencia», señaló en declaraciones tras la ejecutiva nacional reunida ayer en València.

Ximo Puig advirtió de que, a sujuicio, «estamos en una situación difícil» y que «lo que pasa en Cataluña nos afecta de una forma bien directa a la Comunidad Valenciana». Para Puig se ha perdido «la oportunidad de tener un futuro en común, eso es lo que ahora se está poniendo en cuestión».

Para el presidente se ha llegado a la peor situación posible porque él esperaba que el pasado jueves se hubiera producido «una situación de desbloqueo que finalmente no se ha producido» al no convocar el presidente catalán, Carles Puigdemont, elecciones autonómicas. Ante lo ocurrido, considera que es «necesario retornar a la legalidad, a partir de ahora, y al mismo tiempo, volver también al dialogo». Destacó que, probablemente, «ha faltado mucha generosidad», si bien rechazó querer «estar en una posición de equidistancia». «Hay quien ha roto las reglas del juego, pero también es cierto, que nadie se equivoque, que o hay dialogo, capacidad de entender el planteamiento del otro, o no habrá solución», recalcó. Por todo ello, calificó el día de ayer de triste para todos los demócratas.

Por su parte, el portavoz del PSPV, Jorge Rodríguez, añadió que ante una situación en la que hay una ruptura del régimen constitucional y de la legalidad, «solo queda una alternativa: la aplicación del 155,», y que ésta se haga Ede forma prudente y progresiva».

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, achacó la situación de tensión a los independentistas. «Son los únicos culpables. Esperamos que esta decisión no suponga una recentralización para las comunidades que siempre hemos respetado la Constitución Española».

Por su parte, el alcalde de Elche, Carlos González, manifestó ayer que sentía «máxima preocupación, máxima desazón, pero confianza en el Estado de Derecho». Añadió que Carles Puigdemont ha prestado «el peor servicio posible a la convivencia en Cataluña a la democracia». «Confío plenamente en el Estado de Derecho y espero un rápido restablecimiento de la normalidad constitucional y estatutaria».

El alcalde de otra de las grandes ciudades de la provincia, Emilio Bascuñana, regidor de Orihuela, escribió en su Twitter que, por el respeto a la Constitución y a la legalidad, «hay que dar todo el apoyo al presidente Mariano Rajoy».