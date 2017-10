La edil de Deportes declara que la denuncia por acoso es una revancha por un ascenso denegado

La magistrada la emplaza a presentar documentación que acredite sus afirmaciones.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Alicante, la socialista Eva Montesinos, negó ayer ante la juez que acosara laboralmente a una funcionaria municipal y atribuyó la denuncia a una revancha de la trabajadora por no haberla ascendido. La querella se presentó el pasado mes de agosto basándose en «informes médicos» y está siendo investigada por la magistrada María Luisa Carrascosa, la misma que tiene abierta otra causa abierta contra el alcalde de Alicante por un presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio. En el caso también está citada a declarar el próximo lunes, en la misma condición de investigada, la jefa de servicio de Deportes, Celia Meseguer.

Según fuentes cercanas al caso, la edil, que ha declarado en calidad de investigada, ha descartado que acosara a la trabajadora de su concejalía y, a su vez, ha asegurado que la querella es una «venganza» de la denunciante, que aspiraba a una promoción laboral interna en el Ayuntamiento. Montesinos explicó que informes municipales sostenían que la funcionaria, con unos veinte años de antigüedad en el Consistorio, no reunía los requisitos para lograr el citado ascenso. La magistrada le ha pedido que aporte esos informes y otros documentos que puedan demostrar su versión.

La edil relató que, tras la denegación de la promoción laboral, la funcionaria empezó a criticarla entre compañeros de la concejalía y también a través de las redes sociales. Esos hechos provocaron la apertura de un expediente informativo por el área de Recursos Humanos, que ahora está paralizado ya que la funcionaria se encuentra de baja desde hace ocho meses.

La concejala socialista llegó al Palacio de Justicia sobre las 11.50 horas, diez minutos antes de la hora a la que estaba citada, acompañada por su abogado, José Díaz, que también defiende al alcalde en el caso del fraccionamiento. Junto a Montesinos y su abogado también estaban la jefa de prensa de Alcaldía. Minutos después llegó a los juzgados de Benalúa, ya en solitario, el marido de Montesinos. También estuvo acompañando a Montesinos en los juzgados la mujer de Echávarri, también abogada.

Durante la declaración, Montesinos se ha negado a contestar a las preguntas de la acusación particular y sólo ha respondido a la juez y a su abogado. En la declaración que se prolongó unos 22 minutos no estaba presente el fiscal. A su salida, la edil no ha querido hacer declaraciones a los medios de comunicación.

El contencioso entre la funcionaria y la concejala de Deportes se remonta a febrero del pasado año cuando la empleada municipal –ahora licenciada en Educación Física– solicitó una reclasificación de su puesto de trabajo en Deportes. Desde la concejalía, en cambio, se decidió destinarla a la oficina del deporte escolar.

El desencuentro fue a más cuando la denunciante se hizo eco a través de su perfil en la red social Facebook de noticias periodísticas sobre el incumplimiento de la Ley del Deporte por parte del Ayuntamiento al no tener a un licenciado en Educación Física al frente de la supervisión de las actividades deportivas municipales y sobre otras decisiones de Montesinos. El Ayuntamiento abrió expediente por los comentarios peyorativos en las redes sociales.