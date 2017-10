Pavón tilda de "pacto de la vergüenza" para "mantener a un alcalde imputado" el acuerdo entre PSOE y Compromís para Alicante

El vicealcalde de Alicante y edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, de Guanyar, ha calificado de "pacto de la vergüenza" el documento de refundación del acuerdo de gobierno para el Ayuntamiento que firmaron ayer el PSOE y Compromís en un acto en la Sede Universitaria con la presencia de representantes locales y autonomicos de ambos partidos.

Aunque ha reiterado que la voluntad de la formación a la que representa es la de continuar en el equipo de gobierno de Alicante, el concejal ha añadido que nunca continuarán formando parte del tripartito con el socialista Gabriel Echávarri como alcalde, cuya dimisión siguen reclamando.

"Para nosotros es el pacto de la vergüenza para mantener a un alcalde imputado e incapaz de liderar el cambio en la ciudad", ha dicho en referencia al regidor socialista.

Pavón ha destacado la apuesta de su formación por un pacto que se defina "a partir de la coherencia y la credibilidad en clave alicantina". "Es un escándalo porque lo que esconde ese pacto en el fondo es una clarísima clave autonómica, en donde incluso se hace alusión al Pacto del Botànic, en el que Guanyar, como fuerza municipalista, no ha participado en ningún momento", ha dicho.

El representante de Guanyar Alacant tampoco entiende a los responsables de PSOE y Compromís, el propio Echávarri y Natxo Bellido, de momento sus dos socios de gobierno, cuando le piden lealtad para sumarse al pacto y hablan de mano tendida. "Nosotros no terminamos de entenderles. No sé que lealtad y mano tendida han tenido con Guanyar excluyéndonos desde el minuto uno del supuesto pacto de refundación. En fin, que no nos tomen por tontos".

Guanyar entiende que para una posible renegociación del pacto "hay que partir de cero. Aquí no hay ningún documento firmado por nadie. Además, no vamos a negociar absolutamente nada si no se produce la dimisión de Echávarri. Sin embargo, este pacto abre una puerta para que siga gobernando. Compromís está dando bandazos. Ellos se negaban a seguir gobernando con Echávarri más allá de las imputaciones judiciales. Parece que esto ha desaparecido ya del mapa pero en nuestra hoja de ruta eso es inamovible".

"Si no se produce la dimisión de Echávarri de aquí al 15 de noviembre, todos los concejales de Guanyar Alacant renunciaremos a nuestras competencias y pasaremos a la oposición, en donde seguiremos trabajando por la ciudad de Alicante y por los votantes que depositaron en nosotros su confianza, a los que no vamos a defraudar nunca. Otros están defraudando continuamente a la mayoría social de la ciudad".