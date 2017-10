El alcalde, Gabriel Echávarri, reprobado por el pleno

El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, ha quedado reprobado con los 13 votos de la oposición: 5 ediles de Ciudadanos (grupo proponente de la iniciativa) y ocho del PP. Votaron en contra nueve de los catorce concejales del tripartito: nueve del PSOE y tres de Compromís; y se abstuvieron los cinco concejales de Guanyar Alacant y los dos ediles tránsfugas Nerea Belmonte (exGuanyar) y Fernando Sepulcre (exCiudadanos).

El socialista Gabriel Echávarri tuvo que escuchar de boca de la oposición y de los miembros de los partidos que son socios en el, por el momento, tripartito calificativos muy duros. De sus socios, el alcalde tuvo una intervención tibia del portavoz de Compromís, Natxo Bellido, y una muy dura del portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón.

El primero, Bellido, señaló que "estamos en un proceso complicado como equipo de gobierno. Hay muchas cosas que no nos gustan, incluso cosas que han pasado en este pleno (en referencia al ataque al principio del pleno del concejal del PSOE Carlos Giménez al vicealcalde de Guanyar, Miguel Ángel Pavón). Yo he sido crítico no el alcalde y con el vicealcalde".

Por su parte, Miguel Ángel Pavón, dijo de Echávarri que su actitud "no ha contribuido a poner en valor los logros que hemos hecho. Ha ninguneado a sus socios de gobierno. Tenemos un alcalde investigado por presunta prevaricación, que no es popular en el tejido asociativo, que exige a otros un nivel ético, lejos del que se exige a sí mismo". Pavón añadió que "solo hay una salida digna: dimitir, pero no dimite, se aferra al sillón, garrapateando. Dimita antes del 15 de noviembre. Si no lo hace, presentaremos su reprobación. Usted -por Echávarri- se merece esta reprobación, pero nos vamos a abstener".

Ciudadanos fue el grupo proponente de la reprobación del alcalde de Alicante. La portavoz del grupo municipal, Yaneth Giraldo, inició el debate señalando que "su equipo de gobierno es el camarote de los hermanos Marx.No le pedimos que dimita, eso depende de su conciencia y la memoria de sus palabras cuando otros estaban investigados. Tome conciencia de que este Ayuntamiento se ha convertido en un culebrón".

Para Giraldo, Echávarri es responsable de que "se nos conozca en todas partes como la casa de los líos. No se puede gobernar desde el capricho o el totalitarismo. Le damos un consejo: gobernar no es poner contra las cuerdas a quienes le apoyan. Usted solo defiende sus intereses personales y partidistas".

Sobre la decisión de Ciudadanos de no presentar una moción de censura, la portavoz municipal justificó que "no vamos a quitarles a los alicantinos la moción de censura cuando le manden a la oposición en 2019", concluyó Yaneth Giraldo.

La intervención del portavoz del PP, Luis Barcala, la única que tuvo en el pleno, fue también muy dura para con Echávarri: "Hoy mismo le han puesto bajo custodia -en referencia al acuerdo para refundar el pacto de gobierno entre el PSPV y Compromís-, le reprobamos por ser el peor alcalde de Alicante, el peor alcalde que ha tenido esta ciudad. Le votaron como alcalde cuatro partidos y todos le piden la dimisión".

Barcala considera que Echávarri trabaja con "actitudes chulescas y prepotentes. Ha sido un desleal, el más desleal que ha pisado este pleno. Usted siempre está conspirando contra todos, incluso contra quienes le apoyaron para gobernar". El portavoz del PP considera que el alcalde socialista toma "decisiones unilaterales y absurdas. Se ha comportado como un Maduro (en referencia al presidente de Venezuela). ¿Qué ha hecho usted? Un disparate detrás de otro. Le ha faltado al respeto a todos y no hay arreglo posible porque usted no tiene arreglo".

En cuanto a la intervención de los dos concejales tránsfugas, Fernando Sepulcre consideró que "esto es un campo de batalla. Igual Ciudadanos debería presentar una moción de censura y se encontraba con la sorpresa de que la apoyaban desde la bancada de enfrente (en referencia a los socios de gobierno del PSOE).

Por su parte, Nerea Belmonte, cuya dimisión reclamó en su momento Gabriel Echávarri y cuya salida del tripartito dejó en minoría al equipo de gobierno, hizo referencia a las palabras que en su momento le dedicó el alcalde: "No voy a hablar de garrapatas porque yo tengo más estilo que eso. Vamos 2-0. Usted dos citaciones judiciales y yo cero".

El alcalde, Gabriel Echávarri, optó porque fuera la portavoz del grupo municipal del PSOE, Eva Montesinos, quien le defendiera. "Señor Barcala todo el mundo sabe de dónde viene y con quiénes andaba. Quiere ganar la Alcaldía judicialmente. La edil socialista uso el juicio que se está celebrando por la presunta red de corrupción del PP. "La Fiscalía del Estado ha dicho que su partido es corrupto, no está en situación de criticar al alcalde", dijo Montesinos, a lo que Barcala le replicó que "hasta el momento el único partido que hay condenado en España es el PSOE".

A Pavón, la portavoz socialista le suplicó en vano que "vote en contra de la reprobación, por lealtad. Nosotros defendimos a Marisol Moreno por lealtad, votamos contra la reprobación de Víctor Domínguez (anterior concejal de Limpiezas de Guanyar), defendimos a Julia Angulo. ¿Vamos a poner cualquier imputación al nivel de la corrupción? Llegará un momento que nadie decente quiera meterse en política".

Ciudadanos también planteó reprobar la gestión de la concejal de Turismo, Eva Montesinos, aunque en esta ocasión sin éxito. Fue rechazada por los 14 votos del tripartito, frente a los 13 de PP y CS, y las dos abstenciones de los dos ediles tránsfugas.