Cómo el cáncer de mama te cambia la vida

Relatos. Cada año se diagnostican en la Comunidad más de 3.000 nuevos casos de cáncer de mama. Una enfermedad que no distingue de edad, como lo demuestra Victoria Cabanillas, diagnosticada con 23 años, y que en otros interrumpe tu proyecto de vida, como le ha ocurrido a Pilar Muñoz, que ya no podrá volver a trabajar de carnicera.

Con apenas 23 años Victoria Cabanillas supo lo que era enfrentarse a un cáncer de mama. Loreto Brotons, lo vivió con 32, cuando acababa de montar su despacho como abogada y a Pilar Muñoz la enfermedad le ha dejado en la estacada laboral con 53 años. Las tres narraron ayer su experiencia en un encuentro en el Instituto Bernabeu.

Son tres testimonios distintos de una enfermedad que no sabe de edades. Cabanillas es un ejemplo. En su caso, el cáncer de mama es de origen genético, por lo que en doce años ha tenido que enfrentarse a dos mastectomías y en estos momentos está pendiente de otra operación debido a las altas posibilidades de desarrollar un cáncer de ovarios. El cáncer y la posterior mastectomía no le ha impedido ver cumplido su deseo de ser madre por partida doble. «A los cuatro años del primer diagnóstico me quedé embarazada, para sorpresa mía, porque me dijeron que la quimioterapia podía afectar a la fertilidad». Reconoce que en su caso, ser tan joven ha sido una ventaja. «Me sentía muy arropada por mi familia y mis amigos y en el trabajo ya estaba estable. Hubiera sido mucho más duro si el diagnóstico me lo dan ahora que soy madre».

A Loreto Brotons la enfermedad le llegó a los 32 años y le supuso todo un parón laboral, precisamente cuando se lanzó a montar su despacho de abogada. «Uno de los efectos de la quimio es que no te puedes concentrar, así que lo tuve que dejar». Dos años después le tocó empezar de cero, aunque Brotons se siente afortunada de poder volver a ejercer la profesión que ama y para la que se formó.

Peor lo ha tenido Pilar Muñoz, carnicera de profesión, y a quien le diagnosticaron un cáncer con 50 años. Como la enfermedad había se había extendido por varios ganglios los médicos tuvieron que vaciarle la zona de la axila, una intervención que le ha dejado graves secuelas en el brazo derecho, por lo que no puede coger peso ni hacer fuerza. Pese a que cobra una pensión de invalidez, de 400 euros, el dinero es escaso y «con 53 años no sé quien me va a contratar».



Decálogo de ayuda

Durante el encuentro de ayer, Sómnica Bernabeu, responsable de la Obra Social Rafael Bernabeu, presentó un decálogo elaborado por el centro con consejos para que familiares y amigos de las pacientes sepan cómo ayudarlas a afrontar la enfermedad.

Por su parte, Anna Sofía Martín, psicóloga de la Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama de Elche, habló del abordaje psicológico de la enfermedad, en el que «todas las emociones son necesarias, no hay por qué evitar las malas o ser súper positiva a la hora de afrontar la enfermedad».