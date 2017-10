Ryanair no permitirá volar con la maleta de cabina si no se paga un suplemento de 5 euros

Ryanair ha confirmado hoy que retrasa la puesta en marcha de su nueva política de equipajes hasta el 15 de enero de 2018, dando así más tiempo, según la aerolínea, a sus clientes para acostumbrarse a los cambios, especialmente durante la temporada alta de Navidad. La nueva política de equipajes de Ryanair rebaja el precio de las maletas facturadas (de 35€ a 25€), para animar a más clientes a facturar sus maletas y reducir así la cantidad de maletas a bordo.

Desde el próximo 15 de enero, el precio por maleta facturada baja de 35 a 25 euros. El peso permitido para las maletas facturadas se incrementó de 15kg a 20kg desde el pasado 6 de septiembre. Ryanair conecta esta temporada baja con 51 ciudades europeas con enlaces directos.

A partir del 15 de enero de 2018, sólo los pasajeros con embarque prioritario (incluyendo las tarifas Plus, Flexi Plus y Family Plus) podrán subir dos bultos a la cabina. El resto de pasajeros sólo podrán subir el bulto de mano más pequeño a la cabina, mientras que la maleta de cabina (más grande) se bajará a la bodega, sin coste adicional, en la puerta de embarque.

Kenny Jacobs, portavoz de Ryanair, ha exlicado que "retrasaremos la puesta en marcha de nuestras nuevas normas de equipaje hasta el 15 de enero de 2018, con el objetivo de ayudar a nuestros clientes a familiarizarse con los cambios de la política. A partir de enero, los clientes sin embarque prioritario sólo podrán subir un bulto pequeño a la cabina, mientras que su maleta de cabina (más grande) se bajará a la bodega, sin coste adicional, en la puerta de embarque. Con ello, se acelerará el embarque de los vuelos y se reducirán los retrasos.

Ya se ha puesto en marcha la primera fase de nuestra nueva política de equipajes, que ofrece a los pasajeros una reducción de las tarifas para maletas facturadas y un incremento del 33% en el tamaño permitido de las mismas. Esto permitirá que haya menos clientes con dos bultos en las puertas de embarque, una situación que está provocando retrasos en los vuelos.

El embarque prioritario se puede adquirir por tan sólo 5€ a la hora de hacer la reserva, o añadirlo más tarde por 6€ hasta una hora antes del horario previsto de despegue.

Ryanair transporta 131 millones de pasajeros al año, operando más de 2.000 vuelos diarios desde 86 bases y conectando más de 205 destinos en 33 países. La aerolínea cuenta con una flota de más de 430 Boeing 737 y tiene en marcha un nuevo pedido de 240 Boeing 737 adicionales, que le permitirán reducir sus tarifas y aumentar el tráfico de pasajeros a 200 millones anuales en 2024.

Ryanair cuenta en la actualidad con más de 13.000 empleados altamente cualificados que trabajan para ofrecer las tasas de puntualidad más altas de Europa, además de un intachable historial de seguridad de 32 años. En 2017, Ryanair se ha convertido en la primera aerolínea europea en transportar más de 1.000 millones de pasajeros.