Los expertos prevén que la gripe golpee fuerte a mediados de diciembre

La campaña de vacunación frente a la gripe arrancó ayer en la Comunidad Valenciana. En toda la provincia de Alicante la Conselleria de Sanidad tiene previsto distribuir 278.000 dosis de vacunas con las que combatir esta enfermedad. Si el tiempo no da ninguna sorpresa, con una caída brusca de las temperaturas, los expertos calculan que los primeros casos de la enfermedad llegarán a partir de la segunda semana de diciembre.

«La gripe es una enfermedad muy relacionada con el frío, por lo que es complicado que se adelante con las temperaturas tan altas que tenemos todavía», señala José Sánchez Payá, responsable de Medicina Preventiva del Hospital General de Alicante. El año pasado el pico de mayor intensidad de la dolencia se vivió en la Comunidad Valenciana en torno al mes de enero. En los últimos años el inicio de la campaña de vacunación se ha ido retrasando debido a las altas temperaturas que se registran en otoño. Y es que, según añade Sánchez Payá, «no es conveniente vacunar con demasiada antelación de la enfermedad, puesto que la vacuna es más efectiva cuanto menos tiempo transcurra desde que se administra hasta que se entra en contacto con el virus». La protección se prolonga durante seis meses, hasta que las temperaturas vuelven a subir.

Los expertos esperan que la gripe esta temporada sea similar a la del año anterior, calificada de moderada, «aunque no lo sabremos con seguridad hasta que no empiecen a circular los virus».

La Conselleria de Sanidad afronta un año más la campaña con el objetivo de aumentar el número de personas vacunadas. Y es que sólo el 49,8% de los mayores de 65 años, considerado el principal grupo de riesgo, se protege frente a la enfermedad. La OMS considera que la campaña de protección sea efectiva debe alcanzarse un 75% de cobertura. En este sentido, la Comunidad tiene una de las tasas de protección más bajas, sólo por detrás de Murcia y Baleares.

Entre las acciones previstas por la conselleria se incluye el envío durante el periodo de campaña 65.178 sms con mensajes sobre la campaña al grupo de riesgo de enfermos crónicos, 28.857 sms a profesionales sanitarios y 15.030 sms a personas de 60 a 64 años vacunadas en la temporada pasada. Pediatras y otros profesionales sanitarios reclaman que se vacune a los niños frente a la gripe como una de las formas más eficaces de atajar la propagación del virus a los mayores. Y es que la inmensa mayoría de afectados por la enfermedad son jóvenes y niños.

Mientras, continúa la polémica entre los enfermeros a costa de si legalmente pueden o no vacunar. El Colegio de Enfermería confía en que se resuelva la situación en el seno del Consejo Interterritorial de esta semana. El Sindicato de Enfermería Satse denuncia por su parte que los enfermeros no pueden vacunar hasta que no se modifique el Real Decreto de 2015, que hace necesario que haya antes una prescripción individual por parte de un médico. Este sindicato ha repartido horas informativas a sus afiliados y denuncia que en algunos centros de salud «está habiendo presiones por parte de los coordinadores para que nadie se niegue a hacerlo», señala Mari Luz Gascó, secretaria autonómica del Satse.