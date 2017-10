Echávarri pide a Guanyar "fidelidad y lealtad mutua"

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha pedido a su socio Guanyar Alacant "fidelidad y lealtad mutua", como forma de funcionamiento "de cualquier tipo de sociedad, y un gobierno compartido no es más que un tipo de sociedad". "Cuando hay un matrimonio, el Código Civil dice que deben guardarse fidelidad y lealtad mutua, es el funcionamiento", ha apuntado.

Echávarri se ha pronunciado en estos términos después de que el vicealcalde de Alicante y líder de Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, calificara este lunes de "desprecio intolerable" que sus socios en el Ayuntamiento, PSPV y Compromís, inicien un proceso de negociación para refundar el pacto de Gobierno dejando fuera del cónclave a los 28.000 votantes que obtuvo Guanyar en las municipales de 2015.

"Debe haber una lealtad y un respeto mutuo y el partido socialista creo que siempre lo hemos tenido", ha trasladado Echávarri, quien ha indicado que "siempre" ha defendido, en el pleno, "la gestión de todos los concejales fueran del PSPV o no".

En declaraciones a los medios antes de asistir a una jornada de seguridad en la empresa Aludium, Echávarri ha ejemplificado su lealtad en el caso de la reprobación de Víctor Domínguez, cuya gestión defendió, porque las responsabilidades "no son por partes alícuotas sino que es una responsabilidad solidaria de todo el equipo de Gobierno sobre lo que hacen los compañeros".

"Siempre lo he creído así desde el primer día", ha manifestado y ha recalcado que "¿tiene que haber lealtad? Claro que tiene que haber, pues la misma que tenemos nosotros".

Sobre la negociación iniciada este lunes con Compromís para refundar el pacto de Gobierno en el Ayuntamiento se ha mostrado "optimista siempre". "Como era Zapatero, patológicamente optimista", ha dicho Echávarri, que se ha remitido a los portavoces de las dos delegaciones sobre la evolución de los encuentros y ha evitado valorar el fondo de las negociaciones.



ESTADO DE LA CIUDAD

Preguntado sobre el cambio de fecha del Debate del Estado de la Ciudad, el alcalde ha sostenido que él era partidario de haberlo celebrado el pasado 10 de octubre, en torno a las mismas fechas del año pasado, pero que Compromís y Partido Popular alegaron escasez de tiempo para prepararlo.

Así, ha relatado que se pospuso al 6 de noviembre y que finalmente esa fecha se ha descartado porque coincide con un viaje a Londres de la portavoz socialista y concejal de Turismo, Eva Montesinos, en la feria turística de la capital británica.

"No puede ser el 6 de noviembre, entonces no he aplazado absolutamente nada, si quería que fuera el 10 de octubre", ha manifestado, por lo que ha subrayado que "no se ha cerrado" ninguna fecha.

Finalmente, cuestionado sobre si para aprobar los presupuestos presentará al pleno una moción de confianza, Gabriel Echávarri, ha afirmado: "Presentaremos los presupuestos para su aprobación, en principio. Han sido trabajados en el equipo de Gobierno y confiamos en alcanzar acuerdos para sacarlos adelante".

Así, los ha definido como unos "buenos presupuestos", "los mejores en estas condiciones; no olvidemos la situación económica que nos encontramos en el Ayuntamiento, no por culpa nuestra; y cuando vengan ratificados de Madrid, que cumplen las limitaciones que fueron impuestas, empezará la negociación con los grupos y con los no adscritos".