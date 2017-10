Los directores de colegios quieren la religión fuera de las aulas

La opción que ha abierto la Conselleria de Educación de impartir de modo experimental la enseñanza de la religión islámica el curso próximo en los colegios con suficiente demanda, a solicitud de las familias, ha generado un debate entre la comunidad educativa en el que los directores de los centros públicos se posicionan contrarios a que la religión, en general, forme parte de las enseñanzas en el aula.

Hacen hincapié en mantenerse en el anonimato como consecuencia de la polémica que puede levantar su postura, pero todos los responsables de centros consultados por este diario coinciden en destacar que la «escuela pública es laica», y que «la enseñanza religiosa la sacaría de las aulas», como indicaron desde los colegios. «Las parroquias en el caso de la religión católica, y las mezquitas para la religión islámica, son las que deberían atender la formación religiosa en su caso», apuntan desde los centros de Primaria.

En la provincia, la Comunidad Islámica cifra en 40.000 los ciudadanos musulmanes empadronados, entre cuyas familias hace ya un par de años que se animó a solicitar por escrito en los colegios que se impartiera religión a sus hijos, aunque entonces «no cuajó», como recuerda el presidente del colectivo, Majed Khadem.



Extensión

Actualmente se atiende una demanda básica de clases de religión islámica, en la etapa de Educación Primaria, en las autonomías de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Ceuta, Euskadi, Madrid y Melilla, con un total de 55 profesores.

Khadem afirma que un acuerdo con los ministerios de Justicia y de Educación favorece la edición de los libros para impartir esta enseñanza. «La verdadera religión islámica, y no lo que puedan decir por ahí porque se habla de forma incorrecta del Islam, de una manera inclinada al extremismo. El Islam y sus leyes están escritas en el Libro del Corán y los hechos del profeta, y no debería ser complicado buscar una hora académica para dar esta enseñanza a quien lo demande», añade. «No es complicado dedicar una de las horas académicas a la enseñanza de la religión islámica, igual que se enseñan otras religiones», apunta el presidente de la Comunidad islámica en Alicante, con cuidado de no citar expresamente la religión católica.

«En Zaragoza los propios directores de colegios son los que organizaron las clases de religión islámica, son quienes lo planificaron directamente, de forma ágil, y se enseña como debe ser». Majed Khadem abunda que estos profesores, en primer lugar, deben ser titulados universitarios, y, además, tener un certificado de la Comunidad Islámica sobre la capacitación concreta para enseñar religión.



Guetos

En los colegios Santísima Faz y Gloria Fuertes en concreto, ambos en la Zona Norte de la ciudada de Alicante, hace un par de años que efectivamente recibieron escritos de padres solicitando esta enseñanza para sus hijos por indicación del imán de la mezquita, «pero al final no se llevó a cabo. También se planteó de forma experimental como se ha anunciado ahora», indican en el centro con respecto al acuerdo adoptado entre la Conselleria de Educación y los representantes de la Comunidad Islámica la pasada semana para el conjunto de la Comunidad.

En ambos colegios alicantinos, junto al Isla Tabarca, más de la mitad de los alumnos que tienen matriculados son musulmanes y susceptibles, por tanto, de solicitar la religión islámica en las aulas.

«Los alumnos musulmanes se concentran especialmente en las zonas más humildes de las localidades», admite Khadem. En Alicante prácticamente se han constituido guetos en dos o tres colegios, porque han tendido a ir agrupándose mientras que antes de la crisis económica estaban más repartidos.

Así lo constatan a su vez desde el colegio Virgen del Remedio, que llegó a tener entre un 30% y un 40% de alumnos musulmanes. «Solicitaban religión islámica ya entonces, pero con la crisis se fueron y apenas hay aquí ahora una veintena de alumnos en todas las etapas educativas».