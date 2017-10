El PSOE y Compromís volverán a reunirse mañana para avanzar en la "refundación" del pacto de gobierno en Alicante

El PSOE y Compromís han iniciado hoy las negociaciones para "refundar" el pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Alicante con el objetivo de "analizar las dinámicas" que deben mejorar y evitar el "ruido"que ha envuelto la gestión durante todo este mandato. Ambas fuerzas han quedado en continuar mañana martes con las negociaciones tras intercambiarse documentos con propuestas cuyo contenido no han querido desvelar. En el encuentro, que se ha prolongado unas dos horas, no ha estado presente el otro socio de gobierno, Guanyar Alacant, excluidos por ahora de la cita.

Al término del encuentro celebrado en la Sede de la Universidad de Alicante, el portavoz de la delegación de Compromís y líder local de la coalición, Natxo Bellido, ha señalado que se ha tratado la crisis municipal surgida tras las dos investigaciones que afectan al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, [fraccionamiento de contratos y despido de la cuñada por portavoz municipal del PP] para tratar de "mejorar las cosas", "de refundar el pacto de gobierno" y "de cambiar las dinámicas". "Ese ruido que ha acompañado a la gestión y al que se le tiene que poner freno y para ello hay que hacer las cosas diferentes", ha manifestado Bellido.

Por su parte, el portavoz del PSPV en las negociaciones y miembro de la Ejecutiva de la formación, Carlos Fernández Bielsa, ha añadido que se busca "de una forma clara, llegar a un acuerdo" para gobernar en la ciudad de Alicante y que, por ello, se ha empezado a hablar por los puntos que "unen" y "cohesionan" y que se ha dejado "a un margen lo que divide", sobre lo que se trabajará "en los próximos días", en evidente alusión a la continuidad de Echávarri al frente del Ayuntamiento. Y es que los socialistas mantienen que el futuro del alcalde no está a debate, mientras que desde Compromís insisten por ahora en exigir su dimisión para no abandonar el gobierno municipal. Natxo Bellido ha admitido que ambas partes se han emplazado a ser "prudentes" sobre las declaraciones, asegurando que "cada uno está en las posiciones que se había marcado" y ha pedido esperar a "ver si hay puntos de encuentro sobre las propuestas que se han puesto sobre la mesa". Bielsa, por su parte, ha precisado que "no" están para "hablar de cargos y de sillones, sino de la vida de la gente".



Espacio para Guanyar

Respecto a la posición de Guanyar en las negociaciones, de las que han sido excluidos en la primera cita, el dirigente socialista ha sostenido que se han iniciado las negociaciones con Compromís porque existe un acuerdo "más allá" de Alicante, ya que comparten "casi 300 municipios" a lo largo de la Comunidad Valenciana. "Lo primero es hablar con nuestros socios prioritarios que lógicamente es Compromís", ha seguido Fernández Bielsa, quien ha instado a Guanyar Alacant a "pensar y reflexionar qué papel quiere ocupar en el futuro gobierno de Alicante, desde la lealtad, desde el trabajo y la no confrontación y mirando por las políticas de la personas y del interés general, lógicamente tendrá las puertas abiertas y debatiremos y negociaremos".

En la misma línea, Bellido ha subrayado que en la negociación de mayo de 2015 ya hubo encuentros "bilaterales" entre las formaciones antes de encuentros a tres bandas, que finalmente acabaron con la firma del acuerdo que dio lugar al gobierno del tripartito de Alicante. "Nos ponemos a disposición de Guanyar para sentarnos y reunirnos cuando quieran y estas conversaciones existirán con el tercer socio", ha concluido Bellido.

Antes del inicio de las negociaciones entre PSOE y Compromís, el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, se ha vuelto a mostrar crítico con la reunión a la que no están invitados. "La celebración a dos bandas de la reunión de esta mañana entre PSOE y Compromís nos parece un desprecio intolerable hacia los 28.000 ciudadanos de Alicante que votaron a Guanyar las pasadas elecciones", ha señalado Pavón, quien ha situado a Guanyar como "pieza esencial" del gobierno en Alicante: "Sin Guanyar no hay cambio posible".