PSOE y Compromís inician mañana la negociación para "refundar" el gobierno local

La Sede de la Universidad de Alicante es el lugar elegido por el PSOE y Compromís -socios en el gobierno de la Generalitat y también en el Ayuntamiento de Alicante- para iniciar este lunes (12.30 horas) la negociación a dos bandas -Guanyar está excluido de la cita por sus socios- para "refundar" el pacto de gobierno en Alicante y tratar, como principal punto de discordia, la continuidad al frente de la Alcaldía del socialista Gabriel Echávarri, investigado por una juez por el presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio y por Fiscalía por el despido de la cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala.

En torno a la mesa se sentarán cuatro representantes de cada una de las dos formaciones políticas. Por parte de los socialistas estarán presentes el secretario de Relaciones Institucionales y Acción Territorial del PSPV y alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, y la secretaria de Ciudadanía y Valores Republicados y diputada autonómica, Ana Barceló, junto a los representantes del PSOE local Carlos Giménez (concejal en Alicante) y Pedro Boj. Entre los socialistas no estarán ni el portavoz de la Ejecutiva local y jefe de Gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, ni la portavoz municipal, Eva Montesinos, ya que ambos están investigados por presunto fraccionamiento de contratos en la causa que también afecta a Echávarri y por supuesto acoso laboral a una funcionaria de la Concejalía de Deportes, respectivamente. Desde Compromís, por su lado, acudirán Amparo Piquer y Emili Mira, cosecretarios de Organización de Compromís, junto a Natxo Bellido (portavoz municipal) e Ismael Vicedo, ambos de la dirección local de la coalición.

En la cita, en cambio, no habrá ningún representante de Guanyar Alacant, que no han sido invitados a la reunión. Y es que PSOE y Compromís pretenden trasladar a Alicante la conexión existente entre ambas formaciones en otros gobiernos de la Comunidad, fundamentalmente con la mirada puesta en la Generalitat Valenciana.

Sin embargo, antes del arranque de las conversaciones, las posturas de PSOE y Compromís están más que enfrentadas respecto al principal escollo que presentan, a priori, las negociaciones, como demostraron los líderes de ambas formaciones el pasado viernes tras el Pleno del Consell celebrado en Alicante con motivo de la salida de la Volvo Ocean Race que ha tenido lugar este domingo. «No hay ningún motivo para que Echávarri no siga. El problema no es el alcalde, es una responsabilidad compartida en el conjunto del gobierno», señaló el secretario general del PSPV y jefe del Consell, Ximo Puig, mientras que la coportavoz de Compromís y vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, apuntó que «hay situaciones que son insostenibles» y ahora, continuó, «Echávarri tiene una investigación judicial en marcha y otra en ciernes», en alusión directa a la investigación de Fiscalía por el despido de la cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala, por la que Echávarri está citado a declarar el próximo miércoles.

En función del resultado de la reunión de mañana lunes, Compromís tendrá que anunciar si mantiene el próximo jueves (coincidiendo con el pleno ordinario de octubre) como fecha tope para abandonar el tripartito si Echávarri no abandona el cargo con anterioridad o, en cambio, si amplía el plazo al seguir adelante las conversaciones con los socialistas. El regidor ha asegurado desde el primer día que, en la actual situación judicial, no abandonará la Alcaldía.

Por su parte, el tercer socio del tripartito, Guanyar Alacant, ha convocado para el martes, un día después del inicio de negociaciones de sus todavía dos compañeros en el gobierno, una asamblea extraordinaria donde, según el orden del día, se debatirá y posteriormente se votará la postura de la marca blanca de EU en el Ayuntamiento de Alicante. Desde EU, la formación que sostiene a Guanyar, ya anunciaron el pasado viernes que propondrán abandonar el equipo de gobierno si Echávarri no dimite antes del próximo 6 de noviembre, fecha prevista para la celebración del Debate sobre el Estado de la Ciudad. Y no sólo eso, sino que su coordinador local pasó al ataque con sus socios, una postura que sorprendió especialmente en Compromís. «Emplazamos al PSOE y a Compromís a recuperar la decencia política e iniciar el diálogo con una sola exigencia: el desalojo de la Alcaldía de Gabriel Echávarri. La exigencia de dimisión no se debe solo a su situación procesal, sino a que Echávarri se ha convertido en el obstáculo para poder garantizar un gobierno de izquierdas en Alicante», señaló el pasado viernes Romero, quien añadió que desde su formación han «observado con frustración que esta ciudad volvía a gobernarse desde el palco del Rico Pérez [en evidente alusión al empresario Enrique Ortiz]». Para Romero, «el capital político de EU es propiciar el abandono del modelo caciquil, en el que los promotores y empresarios dictan las políticas municipales y avanzar hacia políticas democráticas».

Pero Romero no sólo tuvo palabras en las que aludía a Echávarri, sino también puso en la diana de las críticas al otro socio del tripartito. "La negociación entre PSOE y Compromís supone la misma indecencia con la que se forjó el pacto de gobierno en 2015, que dejó fuera de la Alcaldía al candidato de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, y que sitúa de nuevo a Compromís en una posición decisoria que no le corresponde por los resultados electorales de 2015».



Semana completa

Esta próxima semana arranca completa de citas relativas a la actualidad municipal en el Ayuntamiento de Alicante. Mañana lunes está prevista la reunión entre PSOE y Compromís, a la que Guanyar no está invitado, y además están citados en el juzgado siete técnicos municipales, en calidad de testigos, por la causa que investiga el presunto fraccionamiento de contratos por la que está investigado el alcalde, Gabriel Echávarri, su jefe de Gabinete, Lalo Díez, y el hasta ahora asesor de Comercio, asesor de Comercio. El martes será el turno para la asamblea extraordinaria de Guanyar. El miércoles, Echávarri tendrá que declarar, como investigado, ante la Fiscalía por el despido de la cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala. El jueves, además de la celebración del pleno ordinario del mes de octubre, también están citados ante el juzgado, como testigos, parte de los proveedores de los servicios relativos al caso por el presunto fraccionamiento de contratos. El viernes, por último, la portavoz del PSOE y concejala de Deportes, Eva Montesinos, tendrá que declarar ante la juez como investigada a raíz de la denuncia presentada por una funcionaria por presunto acoso laboral.