Cuando quieren, pueden

Ayer fue un día excepcional en el Salón de Plenos de Alicante. El debate político fue el normal que cabría esperar cuando se presenta a aprobación la tercera modificación del presupuesto en cualquier ayuntamiento, menos en el de Alicante. Los concejales se veían las caras (aunque la edil de Hacienda, Sofía Morales (PSOE), precisó que no estaban allí para eso), por primera vez desde que al alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), le tomó declaración una juez como investigado -lo que antes era imputado- por el caso del fraccionamiento de facturas en Comercio y de que el fiscal llame al primer edil como investigado por el calentón que tuvo con el portavoz del PP, Luis Barcala, que culminó en el despido de la cuñada de éste, trabajadora de la administración local alicantina.

Entre el pleno del mes de septiembre y el de ayer, la Justicia no ha parado. Un juzgado ha citado también como investigada a la concejal de Deportes y Turismo, Eva Montesinos (PSOE), por un presunto acoso laboral; otro juzgado ha admitido a trámite un recurso contra el concejal de Urbanismo y vicealcalde, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), por el cierre del complejo de ocio Marmarela; y, por último hasta el momento, un juzgado, pero éste de Ecuador, investiga a la concejal de Acción Social, Julia Angulo (Guanyar), por un delito económico. Teniendo en cuenta que a Echávarri sus socios le piden la dimisión cada día que sale el sol, y no digamos ya la oposición, el pleno de ayer había levantado una gran expectación que no se vio satisfecha. Todos los grupos políticos se dedicaron a hablar de lo que correspondía, de manera que demostraron que cuando ellos quieren, pueden.

Solo la concejal tránsfuga, Nerea Belmonte (exGuanyar), se atrevió a mencionar aquello en lo que todo el pleno pensaba: «Este gobierno va a pasar más tiempo en los juzgados que trabajando. Montesinos, Pavón con su etica y estética, el alcalde, Angulo. Si creen que les voy a votar a favor para que manejen dinero público con la que está cayendo...Sería ser cómplice». Y votó en contra, mientras el asunto se aprobaba con los catorce votos del PSOE, Guanyar y Compromís, y la abstención de los 13 concejales de la oposición: siete del PP (faltó Marisa Gayo), cinco de Cs y Fernando Sepulcre (exCs), todos ellos argumentando responsabilidad con los alicantinos

Pese a las alusiones, solo replicó Pavón a Belmonte: «Dimita y permita que esta Corporación tenga un alcalde o alcaldesa no imputados sin que recaiga la Alcaldía en el PP, que igual es lo que usted quiere». El portavoz popular Luis Barcala, quien tiene claro que la situación actual beneficia a su partido, sorprendió al no querer hacer ramas de Echávarri. «Lamento muy profundamente que el titular pueda acabar en otra cosa por usar constantemente cuestiones que hoy no vienen a cuento», le reprochó a Belmonte, mientras añadía que «señor Pavón, usted le pega unos viajes al alcalde, cuando quiere y cuando puede». En la misma línea de desacostumbrada delicadeza, insinuando sin afirmar, se manifestó la portavoz de CS, Yaneth Giraldo. «En este ambiente de incertidumbre y en una situación complicada nos abstendremos para no bloquear».

El pleno acabó en veinte minutos y a los periodistas les tocó ir, como siempre, «al degüello», pero como puntualizó un compañero con un espontáneo: «¿Quién de entre ellos?», ayer era difícil.