Agotados en Alicante los décimos con el número 155 para el sorteo del Gordo

«El 00155 agotado...brutal». Con esta expresión resume en las redes sociales una vendedora de lotería de la provincia de Alicante el éxito del número que coincide con el artículo de la Constitución del que tanto se habla al hilo de la situación política en Cataluña y que el Gobierno de Rajoy puede aplicar para impedir la declaración de independencia. Los décimos para el sorteo de Navidad del próximo 22 de diciembre que tienen este número se han agotado en las administraciones de la provincia donde se había consignado y también tienen una gran demanda las terminaciones en 155.

Una de las administraciones que ha agotado los billetes remitidos desde la Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado con este número para el sorteo del Gordo es la 25 de Elche, que está en la calle Valencia 1 de El Altet, donde entre el lunes y el martes de esta misma semana han vendido los 15 billetes que tenían a la venta del 00155, es decir, 150 décimos. Desde la administración de la pedanía ilicitana confirman que numerosos clientes lo han comprado en ventanilla pero también han recibido pedidos de otros puntos de España.

La administración número 36 de Alicante, sita en el centro comercial de El Corte Inglés y que dio El Gordo de Navidad en el año 2010, ha tenido también este número pero ya no lo queda ni un solo décimo y tampoco la terminación. Sus responsables explican que los billetes, que no supieron cuantificar en qué cantidad han repartido, llegaron en junio y que todo se ha vendido. La administración de lotería El Negrito de Alicante, en la plaza de Gabriel Miró, y que dio el primer premio de El Niño en 2013, ha recibido asimismo numerosas peticiones de este número, según confirma su regente, César Mateos. Aunque no lo tenían en ventanilla, intentaron conseguirlo sin éxito en administraciones de Galicia, donde está la mayor consignación, dijo.

«Está siendo un número muy demandado. Estamos teniendo peticiones expresas de clientes. Está superdistribuido, en más de 30 lugares de España», incluida la propia comunidad catalana, puesto que se consignó en Sort (LLeida), Girona y Barcelona. Precisamente la popular administración de La Bruixa d'Or, en Sort, ha venido los 150 décimos que puso a la venta del número 00155.

Mateos indica que se puede probar a conseguir algún décimo de terminal acabado en 155 pero en ningún caso el número entero, consignado todo para su venta en ventanilla de distintas localidades. El vendedor de lotería opina que tiene mucho que ver con el éxito del número el mensaje de whatsApp que circula estos días con una imagen en la que el tradicional motivo navideño del décimo se ha sustituido por una fotografía de las cargas policiales en Cataluña con el comentario «Va a caer muy repartido».

En el anterior sorteo de Navidad la provincia fue afortunada con una lluvia de millones del segundo premio, que fue repartido en Callosa de Segura, Torrevieja, Benidorm, Alicante, Xàbia, Alfaz del Pi, Orihuela, Villena y San Vicente del Raspeig.